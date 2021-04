Se billedserie Motorvejskontruktionen med de ekstremt korte til- og frakørselsramper er fra 1957. Nu har regeringen sat 700 mio. kr. af i deres trafikplan til at få dem fjernet og forsyne motorvejen mellem Korsør og Vemmelev med nødspor. Dronefoto: Morten Mikkelsen

700 mio. kr. sat af til at fjerne korte ramper og bygge nødspor

Regeringen har sat 700 mio. kr. af til at fjerne korte ramper og forsyne motorvejen mellem Korsør og Vemmelev med nødspor. Borgmesteren jubler, men risikerer at blive skuffet. Vejdirektoratet mener nemlig ikke, at der behov for forbedringer lige nu.

Slagelse - 12. april 2021 kl. 06:02 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Det er ikke hver dag, at man får en gave til 700 mio. kr., og derfor er det en kæmpe sejr for os, at motorvejsstrækningen mellem Korsør og Vemmelev indgår i regeringens udspil til trafikinfrastruktur. Sådan lyder det fra en jublende glad borgmester John Dyrby Pulsen (S), der tilbage i efteråret 2019 af flere omgange forsynede trafikminister Benny Engelbrecht (S) med stribevis af argumenter for, hvorfor den godt ni kilometer lange motorvejsstrækning fra 1957 mellem Korsør og Vemmelev skal udbygges med nødspor og længere tilkørselsramper, så hastigheden ikke skal være nedsat til henholdsvis 90 km/t og 110 km/t i timen.

