700 elever blev sendt hjem: Skolelukning kunne være undgået

Slagelse - 13. november 2019 kl. 10:32 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Som daglig læser af jeres avis læste jeg også historien om, at Marievangsskolen måtte sende 700 elever og lærere hjem i fredags pga. manglende vand i forbindelse med et ledningsbrud.

- En frygtelig historie, men jeg blev lidt harm, da jeg læste artiklen færdig.

Sådan indleder en læser en mail til Sjællandske, efter avisen fredag kunne beskrive, at cirka 700 elever fra Marievangsskolen i Slagelse blev sendt hjem på tidlig weekend i frygt for hygiejneproblemer.

På skolen var der nemlig fredag morgen intet vand, og samtlige elever fra 0.-9. klasse samt tre modtageklasser kunne derfor hverken trække ud eller vaske hænder ved toiletbesøg.

Manglen på vand skyldtes et brud på en vandledning på Holmstrupvej, som ifølge SK Forsyning blev opdaget cirka klokken 7.30 fredag morgen. Men nu erfarer Sjællandske, at forsyningsselskabet allerede kendte til skaderne torsdag aften.

»Det kunne vente« - Jeg kontaktede nemlig allerede SK Forsyning kl. 19.40 torsdag aften og meddelte, at der var ledningsbrud eller lign. ved skolen. Cirka kl. 20.30 var jeg tilbage ved skolen, og jeg kunne her konstatere at SK Forsyning havde en mand på stedet, skriver Sjællandskes læser, der ønsker at være anonym, videre i sin mail til avisen.

- Af uforklarlige årsager blev vandet ikke lukket, idet min hustru næste morgen kl. 05.30 stadig kunne se, at vandet fossede ud på vejen.

- Hvis SK Forsyning havde valgt at lukke for vandet straks samt have udført reparationen torsdag aften, havde der ikke været en historie, konstaterer han.

At SK Forsyning blev bekendt med bruddet på vandledningen allerede torsdag aften, bekræftes over for Sjællandske af selskabets kommunikationsansvarlige, Malene Sadowski.

Oplysningen om, at forsyningsselskabet først fik melding om den ødelagte vandledning fredag morgen kort tid inden, skolens knap 700 elever mødte ind, blev derfor givet til Sjællandske »ved en fejl«, oplyser hun.

- Vi har en mand ude på stedet torsdag aften, der ser, at der er sket et brud på en vandledning. Men her har vedkommende vurderet, at det ikke var værre, end at det kunne vente, forklarer Malene Sadowski og peger på, at udgiften til reparation af vandledningen havde været op til tre gange så dyr, hvis forsyningsselskabet havde begyndt arbejdet med det samme.

Ved ikke, hvorfor skole ikke fik besked Om aftenen er SK Forsyning nemlig nødt til at sende et særligt vagthold ud, hvor det i stedet var det normale drifthold, der stod for reparationen fredag morgen.

- Og regningen, den lander jo kun ét sted. Det er hos kunderne, forklarer den kommunikationsansvarlige fra SK Forsyning.

På Marievangsskolen modtog man imidlertid først meldingen om bruddet på vandledningen omkring klokken otte fredag morgen, har viceskoleleder Jørgen Lyck Elsborg tidligere oplyst til Sjællandske.

Derfor var man nødt til at sende de mange elever hjem med meget kort varsel. Og flere af disse skulle hentes af forældre, der selv var på vej til arbejde samme dag.

Hvorfor skolen først modtog besked om bruddet på vandledningen fredag morgen, når det i virkeligheden blev opdaget torsdag aften, har SK Forsyning dog svært ved at svare på:

- Der kan være flere grunde til, at den besked ikke er givet før. Men mit umiddelbare gæt og klare overbevisning er, at den, der har haft vagten, ikke har vidst, at det ville ramme skolen, forklarer kommunikationsansvarlig Malene Sadowski.

39 husstande var som følge af bruddet på vandledningen uden vand frem til klokken 10 fredag formiddag. Med Marievangsskolen som én af disse, endte det dog med at påvirke mange flere.

Beskeden fik skolen kommunikeret ud til forældre via Facebook og den nye platform AULA, som afløser det nuværende Skoleintra.

- Og så havde vi også stadig mulighed for at sende sms gennem Skoleintra, som vi benyttede os af. Men mange forældre kunne heldigvis hente og var supergode til at snakke sammen for at hjælpe med at få hinandens børn hjem, har Jørgen Lyck Elsborg tidligere forklaret til Sjællandske.