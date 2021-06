69-årige Jørgen nummer et på verdensranglisten

Jørgen Randløv Madsen er her i gang med spydkast, som er en af hans dårligere discipliner. Foto: Gunhild Michelsen

Jørgen Randløv Madsen fra Slagelse Atletik DELTA ydede en formidabel indsats ved 10-kampstævne i Slagelse, hvor han slog den danske rekord og blev nummer et på verdensranglisten.

Slagelse - 02. juni 2021 kl. 14:32 Af Arne Svendsen

En serie af personlige rekorder var stærkt medvirkende til, at den 69-årige Jørgen Randløv Madsen fra Slagelse Atletik DELTA ved et 10-kampstævne i Slagelse i weekenden slog den danske rekord for aldersgruppen 65-69 år.

Her overgik han sine egne forventninger og nåede op på 4863 point. Hvilket er 100 over den hidtidige rekord.

Stævnet var begunstiget af godt vejr, og også andre deltagere leverede gode resultater. For eksempel satte 17-årige Emil Daniel Nielsen syv personlige rekorder og forbedrede sit 10-kampsresultat med mere end 600 point.

Nummer et i verden Jørgen Randløv Madsens 10-kamp var endda så god, at det var nok til en placering som nummer 1 på årets verdensrangliste i aldersgruppen.

Mens træner i Slagelse Atletik DELTA, Michael Skifter Andersen, med sit resultat måtte »nøjes« med at komme ind på førstepladsen på Europaranglisten for 50-54-årige.

Ved disse fornemme førstepladser er der dog det lille forbehold, at der kan være resultater, som endnu ikke er indmeldt til mastersrankings.com.

I sving efter 50 år Det er værd at bemærke, at Jørgen Randløv Madsens præstation i Slagelse kom mindre end et år efter, at han genstartede klubatletik efter 50 års pause.

Jørgen fik opbygget en første lille grundform ved frivilligt at hjælpe til med corona-sikker atletik på Buerup skole ved genåbningen i 2020. Ved sommerferiens start blev det så til indmeldelse i Slagelse Atletik DELTA.

- Som er det klart bedste sted på Vestsjælland til at dyrke alle atletikkens discipliner med et meget kompetent og imødekommende trænerteam samt et særligt hold for Masters, der er betegnelsen for deltagere over 35 år, siger Jørgen.

Hans grundform var sammen med barndommens atletiktræning i Lyngby nok til at blive i stand til allerede i august 2020 at vinde 2 guld og 2 sølvmedaljer ved de danske mesterskaber for masters.

Træning til DM Den danske rekord får ikke Jørgen Randløv Madsen til at hvile på laurbærrene.

Han vil i de kommende måneder frem til de næste danske mesterskaber sidst i august fokusere på tekniske detaljer i de discipliner, hvor der er mest at forbedre. For eksempel stangspring og spydkast samt styrke- og smidighedstræning målrettet enkeltdiscipliner, så det kan blive realistisk at gå efter de magiske 5000 point i 10-kamp.

Træningsomfanget forventer han skal ligge på 10-15 timer ugentligt med 2-3 eftermiddage på atletikstadion i Slagelse og resten hjemme ved Hesselbjergskoven i Åmoseområdet lige ved kommunegrænsen mellem Kalundborg og Sorø.

Senere på året går træningsindsatsen nok lidt ned, da Jørgen er kandidat til regionrådsvalget i november for Enhedslisten.

På spørgsmål om fremtiden derefter, mener Jørgen, at han stadig næste år kan forbedre sig lidt ved en passende høj alsidig træningsindsats, der også skal fokusere på at undgå skader og overbelastning.

Ud over en slags selvrealisering i form af gode resultater og nok så meget oplevelser er hovedformålet en sund alderdom, som Jørgen også håber, at flere andre på vej ind i den tredje alder vil gå efter.