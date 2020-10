68 elever er smittede

- Der sidder nogle meget triste elever rundt omkring i Danmark, konstaterer forstander Tania Dethlefsen, Gerlev Idrætshøjskole. Foto: Anders Ole Olsen

Slagelse - 19. oktober 2020 kl. 18:52 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Først var 42 elever på Gerlev Idrætshøjskole smittet med COVID-19, og mandag var antallet af smittede steget til 68 ud af de i alt 130 elever. Det oplyser højskolens forstander, Tania Dethlefsen.

- Det er desværre helt som forventet, og nu er 30 af de smittede her på skolen. Det er 15 internationale og 15 danske elever. For de internationale elever kan det være svært at finde et sted at isolere sig, og de danske elever kan have familie, der er i risikogruppe, forklarer forstanderen.

De øvrige smittede er rejst hjem, og der er fortsat ingen ansatte blandt de smittede.

Det er langt fra alle smittede elever, der var inde i den sauna, hvor en elev smittede videre efter at have været på familiebesøg. Det drejer sig ifølge Tania Dethlefsen om mellem 30 og 40, mens resten af de smittede har fået virussen, fordi de har været sammen på tværs af skolens familiegrupper, inden det stod klart, hvad der var sket.

Ingen af de smittede elever er meget syge, men flere har hovedpine og ondt i halsen, mens andre overhovdet ikke har symptomer.

Der foregår ingen undervisning på højskolen i disse dage, men det gør der måske igen sidst på ugen, fortæller forstanderen.

Det kommer an på, hvor mange af de smittede, der kan fremvise to negative tests. Hvis det er omkring halvdelen af alle elever, er der udsigt til, at undervisningen kan genoptages. Omvendt kan det også vise sig, at smittetallet stiger yderligere, for der er stadig elever, der venter på deres testresultater.

Midt i det hele vælger Tania Dethlefsen at se et lille lyspunkt:

- Vi skal lære af det, der er sket, og eleverne skal tage til efterretning, at unge også kan blive syge. Jeg håber, at den her forfærdelige hændelse hos os kan bruges som en øjenåbner for andre unge, siger hun og tilføjer, at saunaen ikke genåbner foreløbig.