67-årige Erling er dårligt gående - ventefaciliteter på station er under al kritik

For få toiletter, for få bænke på perronerne, dårlig overdækning og dårlige venteskure. Der er nærmest ikke det, der ikke er galt med Slagelse Station, lyder kritikken fra borger. Kommune tager nu kritik til efterretning.

Slagelse - 06. august 2021

- Ville det ikke være en ide, hvis Slagelse Station blev klar til passagerer med ordentlige ventefaciliteter og toiletforhold?

Sådan siger Erling Madsen, efter Banedanmark tidligere meldte ud, at Slagelse Station ville være lukket på grund af det sporarbejde, som startede den 23. juli.

Nu er stationen åbnet igen. Men spørger man Erling Madsen, har Slagelse Station og busstationens ventefaciliteter store mangler.

- Der er ikke nok toiletter, og venteforholdene på perronerne er helt elendige, fortæller han.

Når man skal, så skal man Det er de dårlige toiletforhold og mangel på siddepladser, som gør, at 67-årige Erling Madsen synes, at ventefaciliteterne er under kritik.

Han er dårligt gående og har tidligere oplevet for eksempel at skulle vente i en lang kø for at bruge toilettet i stationens ventehal. Artiklen fortsætter efter billedet...

Erling Madsen står her foran ventehallen på Slagelse station. Den er midlertidigt låst af på grund af corona, skriver DSB på deres hjemmeside. Foto: Rasmus Lauge Hansen

- Det er ikke behageligt, siger Erling Madsen og uddyber:

- Når man skal, så skal man. Det er ikke altid, at man bare kan vente. Det er fint om sommeren, når der ikke er så mange, der tager toget, men i de travle perioder, er der mere trængsel ved toiletterne.

"Det blæser ind alle vegne (...)"

- Erling Madsen - Erling Madsen Her tænker Erling Madsen især på pendlerne. Der er nemlig perioder med mange pendlere. Dagligt er der 9700 togrejsende, som kører til og fra stationen. Det viser »trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032«, som er udgivet af Trafikstyrelsen.

Undskyldningen om, at mennesker møder op kort tid før, at de skal med toget, køber Erling Madsen ikke.

- Der er også nogle, som gerne vil møde tidligere. Dem skal man også tage hensyn til, siger han.

Faciliteter ved busser også dårlige Erling Madsen mener heller ikke, at busstationenens faciliteter er acceptable.

- Det blæser ind alle vegne, og dørene er pillet af. Det kan godt blive koldt om vinteren, hvis man skal vente en halv time, siger han.

Når der eksisterer en målsætning om, at flere skal rejse med den offentlige transport, må man også forvente, at forholdene lever op til de krav, som er nødvendige, mener Erling Madsen og lægger vægt på, at toiletforholdene på busstationen også er for dårlige.

DSB uenig i kritik DSBs Chef for Stationsservice Jørgen Rasmussen fortæller, at DSB løbende følger udviklingen på stationen.

- Vi følger naturligvis udviklingen i form af kundehenvendelser og observationer, siger han og uddyber:

- På den baggrund har vurderingen hidtil været, at der er tilstrækkeligt med bænke og siddekapacitet på perronen på Slagelse Station. Artiklen fortsætter efter billedet...

Erling Madsen er utilfreds med busstationens venteforhold. På billedet her kan man se, at der engang var et venteskur, som ikke er blevet genetableret efter en brand. Foto: Arne Svendsen

Den nuværende renovering kan betyde, at der er bænke og andre ventefaciliteter, som ikke er tilgængelige. DSB vil tage ventefaciliteterne op til genovervejelse, når det nuværende projekt om at fremtidssikre stationen er afsluttet, oplyser Jørgen Rasmussen.

Jørgen Rasmussen forstår derimod ikke kritikken angående toiletterne.

- Det er ikke en kritik, som vi har hørt før, siger han og forklarer:

- Vi har data, der viser, at der i gennemsnit er 25 passagerer om dagen, som benytter sig af toilettet på stationen. Vi mener derfor ikke, at der er behov for flere toiletter. Det skyldes, at vi gerne vil opretholde en høj standard for vores toiletter, hvor de er rene og pæne.

DSB kan udregne brugen af toiletterne, da stationen benytter sig af betalingstoiletter. Her kan de se, hvor ofte toiletterne bruges.

Kommune tager kritik til efterretning Det er Slagelse Kommune, som har ansvaret for busstationen, oplyser MOVIA til Sjællandske. Avisen har derfor forholdt Slagelse Kommune kritikken.

Kommunen oplyser, at busterminalen er af ældre dato, og at der naturligt vil forekomme slid fra de mange mennesker, som bruger busstationen hver dag.

"Venterummet i selve bygningen har været aflåst i mange år, hvilket også skyldes problemer med hærværk"

- Slagelse Kommune - Slagelse Kommune - Desværre har busterminalen gennem mange år været plaget af hærværk. Der er blandt andet smadret mange glasdøre ind til glasburene, sparket håndtag af osv. Det er også grunden til, at enkelte af venterummene er uden dør i dag. Venterummet i selve bygningen har været aflåst i mange år, hvilket også skyldes problemer med hærværk - ild, nedrevne loftplader, ødelagt inventar og mennesker, som overnattede i venterummet. Og i og med, at der er kun er en dør til venterummet, bliver rummet af mange oplevet som utrygt at opholde sig i, oplyser Slagelse Kommune i en mail til Sjællandske.

- Flere af de kritikpunkter, der bliver rejst, vil kræve, at der tilføres midler til renovering og fornyelse, men på baggrund af kritikken vil vi efter sommerferien kigge på, om vi i første omgang med små forbedringer kan gøre oplevelsen af busterminalen endnu bedre, oplyser kommunen slutteligt.