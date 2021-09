Den 47-årige førtidspensionist er nu ved to retsinstanser idømt 60 dages ubetinget fængsel for trusler mod socialrådgivere og betjente i forbindelse med tvangsfjernelse af hans søn. Sjællandske har valgt at anonymisere ham af hensyn til sønnen, der i dag bor hos en plejefamilie. Fotocollage: Helge Wedel/Maria Hjortholm

Send til din ven. X Artiklen: 60 dage i fængsel for trusler ved barns tvangsfjernelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

60 dage i fængsel for trusler ved barns tvangsfjernelse

Landsretten stadfæstede byrettens dom til 47-årig førtidspensionist på 60 dages ubetinget fængsel for trusler mod kommunens sagsbehandlere og betjente i forbindelse med tvangsfjernelse af hans søn fra en lejlighed i Tyreengen i Korsør. Sag om udlevering af drengens pas også anket til Landsretten.

Slagelse - 09. september 2021 kl. 06:24 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Dommen på 60 dages ubetinget fængsel i byretten i Næstved blev anket på stedet, da den faldt den 23. september 2020. Nu har Landsretten her næsten et år efter netop stadfæstet dommen, så den 47-årige førtidspensionist skal afsone fængselsstraffen - eventuelt med fodlænke. Det oplyser hans beskikkede forsvarer advokat Michael Alstrup Kristensen til Sjællandske.

I tidligere artikler har Sjællandske beskrevet sagen om kommunens tvangsfjernelse, som den dømte førtidspensionist har kritiseret voldsomt. Af hensyn til sønnen, der i dag er anbragt hos en plejefamilie, er faren anonymiseret. Han har i dag kun meget begrænset samvær med sin søn, hvor det senest har været nødvendig at sætte en vagt på, når samværet skal finde sted. Årsagen er en fortsat truende adfærd over for de kommunale sagsbehandlere i forbindelse med samværet.

Betjente med De strafbare trusler blev fremsat den 15. januar 2019, da to socialrådgivere assisteret af to betjente en sen aften ved 23-tiden bankede på døren til hans lejlighed i Tyreengen.

I retten forklarede socialrådgiverne, at årsagen til besøget var, at en skoles SFO samme eftermiddag havde underrettet kommunen om, at faren ved afhentningen havde været meget ophidset og påvirket af alkohol. Derfor skulle det undersøges, om den niårige dreng havde det godt hos sin far. Når det først skete sent aften, var det fordi, der skulle ventes på, at en politipatrulje blev ledig. Grundet en tidligere dom for trusler til den 47-årige på 14 dages betinget fængsel afsagt blot en måned før besøget i lejligheden, turde sagsbehandlerne ikke møde op uden at være eskorteret af politi.

Min søn slået Den dømte har tidligere i Sjællandske forklaret, at det var rigtig nok, at han havde været ophidset, da han hentede sin søn i SFOen.

- Min søn var i flere dage kommet hjem med blå mærker, fordi han havde fået bank af andre børn. Det bad jeg dem om at gøre noget ved.

- Var du fuld?

- Ikke fuld, fuld , men ja påvirket. Jeg drak syv øl i løbet af dagen grundet min depression, sagde den 47-årige, der samtidig erkendte, at han har en kort lunte og et meget stort temperament grundet blandt andet en posttraumatisk stresslidelse kendt som PTSD. Selv har den 47-årige også haft en barndom præget af både vold og misbrug.

Tvangsfjernelsen Inde i lejligheden vurderer sagsbehandlerne efter deres iagttagelser og opringning til en leder og kontakt til formanden for børne- og ungeudvalget, at den dengang niårige dreng skal tvangsfjernes med det samme. Beslutningen forsøger de at forklare til faren, hvilket udløser de trusler, som han nu ved to retsinstanser er idømt 60 dages fængsel for.

Både socialrådgivere og den ene af de to betjente, der var til stede i lejligheden, har enslydende forklaret, at faren meget ophidset gør det klart, at de ikke kommer ud af lejligheden i live, hvis de prøver at tage hans søn med. Hertil tager han et par handsker på og spørger, hvem han skal begynde med.

Næste dag vender sagsbehandlerne tilbage for at fuldbyrde tvangsfjernelsen. Denne gang har de 11 betjente med.

To af de tre truede sagsbehandlere har efterfølgende takket ja til overfaldsalarmer som følge af truslerne.

Sagsomkostningerne Advokat Michael Alstrup Kristensen vurderer, at sagsomkostningerne for straffesagen i Landsretten løber op i omkring 8000 kroner, som den dømte førtidspensionist skal betale. I første omgang lægger staten dog ud for ham.

Ny sag anket Der venter ham imidlertid flere sagsomkostninger, hvis Landsretten senere stadfæster en dom fra Fogedretten i Næstved, som pålagde ham at udlevere sin tvangsfjernede søns pas. Advokat Michael Alstrup Kristensen oplyser, at afgørelsen er anket til Landsretten. Indtil da er drengens pas deponeret hos kommunen, så det kan lade sige gøre for plejefamilien at give drengen lidt rejseoplevelser - blandt andet ved at køre en tur over grænsen til Tyskland.