60-årig jubilar ser frem mod 2081

ODIN Engineering har eksisteret i 60 år. Det er dog ikke det, maskinfabrikken fokuserer på, når den inviterer til åbent hus 1. oktober. Virksomheden ser frem mod 2081.

Maskinfabrikken ODIN Engineering i Slagelse markerer sit 60-års jubilæum ved at kigge fremad. Når kunder, samarbejdspartnere og venner af huset kommer til reception 1. oktober, er temaet for dagen ODIN Engineering frem mod 2081.

- Fortiden er hyggelig, men det er fremtiden, der interesserer os mest. Vi har altid set fremad hos ODIN. Fremad mod nye teknologier, innovation og smartere måder at udvikle forretningskritiske maskiner og løsninger til vores kunder på, som også holder i mange år både teknologisk og mekanisk, lyder det fra direktør Mads S. Rasmussen.

Hvordan illustrerer ODIN Engineering så sin virksomhed anno 2081?

Slagelse-virksomheden har haft en bred skare af medarbejdere til at bidrage ved en workshop, hvor man i fællesskab fandt frem til 12 futuristiske opfindelser. Disse har verden ikke set endnu, men måske er det løsninger, som ODIN en dag kommer til at udvikle. Nogle af fremtidsløsningerne eller -opfindelserne fremstår måske en smule vilde, men Mads S. Rasmussen understreger, at ODIN ofte arbejder med vilde ideer som en del af processen for at finde den optimale løsning til kunderne.

Udvikling er fri leg - Nogen tror måske, at det bare er for sjov, når vi bruger en hel dag på sådan et projekt. Men det er faktisk sådan, vi arbejder til dagligt, når vi udvikler løsninger til vores kunder. Vi samler et stort hold, og rammerne er fri leg. Der er aldrig dumme forslag, og vi bygger videre på hinandens kreative tanker, siger Mads S. Rasmussen og fortsætter:

- ODIN's mantra er, at det er nemmere at tæmme en vild idé end at få liv i en kedelig idé. Sådan er det i dag, og sådan vil det også være i 2081. Vi skubber hele tiden til forståelsen af, hvad der er muligt og ikke muligt. Det er i dette spændingsfelt, vi arbejder og trives.

De 12 fremtidige løsninger har alle et samfundsnyttigt formål, forklarer Mads S. Rasmussen. Vil man se alle ideer, må man komme til åbent hus 1. oktober, hvor de bliver præsenteret. Her kan man desuden blive klogere på, hvordan ODIN er kommet frem til løsningerne, og hvad der mangler af viden og teknologi, før ODIN kan bygge dem.

I en pressemeddelelse løfter virksomheden dog sløret for en enkelt idé: Affaldsopløser på atomniveau: Maskinen nedbryder affald til atomer. Jo tættere på de grundstoffer, som er i materialet, jo flere er mulighederne for genanvendelse.

Et nørdet hus Hele åbent hus-arrangementet bærer præg af det nørdede maskinbyggerhus, som ODIN Engineering også ynder at kalde sig - lige fra invitation på SoMe til mail-invitationer.

Virksomheden ønsker sig i øvrigt ikke fysiske gaver i anledning af jubilæet. Derimod er donationer til Kræftens Bekæmpelse til fordel for forskning meget velkomne. Kontonummeret findes på www.odin-engineering.dk/kigger-du-forbi.