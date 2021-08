60 år med KUK

- Bestemt ikke. Efter corana med de mange måneders on-line-undervisning, har børnene et stort behov for at se og mødes med hinanden også efter skoletid, siger 42-årige Heidi Skovgaard, der er pædagog i KUK.

I LGBTQ+ inkluderes alle og har lige rettigheder uanset seksuel orientering og kønsidentitet, forklarer Heidi Skovgaard, der sammen med kolleger har taget kurser for at iværksætte nyskabelsen med to ugentlig mødeaftener. Pengene er bevilget af kommunens børne- og ungeudvalg.

- Vi lægger vægt på husets ånd om , at alle er noget værd, at man skal tro på sig selv, og der er plads til mangfoldighed. Også vores personale er udtryk for, at vi er lykkedes med at skabe et godt sted, for der er meget sjældent udskiftninger, siger Bodil Jakobsen - hende det skulle bæres ud, selv om 30 års ansættelse allerede er klaret.