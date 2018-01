550 deltog i Nytårsløbet

Slagelse Motionsklubs traditionelle Nytårsløb er tydeligvis stadig meget populært, og derfor var der også afsat personale til at få trafikken til at glide.

Dog har man bibeholdt seks-kilometer ruten, omend den er ændret lidt. Der er også gå-ruter på henholdsvis seks og 10 kilometer samt et børneløb på to kilometer.

At dømme ud fra de fremmødte så er det virkelig også blevet en familiebegivenhed. Aldersspændet gik fra børn i barnevogne til langt over pensionsalderen.

Stemningen i klubhuset er helt i top, og for mange er dette starten på deres nytårsforsætter om at blive i bedre form i 2018.

Modsat mange andre klubber, som ofte laver et intro-kursus på 12 uger, så har man i Slagelse Motionsklub valgt at køre et forløb helt frem til august.

- Vi tror ikke rigtig på 12-ugers modellen. Mange kommer for at tabe sig, andre fordi de gerne vil have en bedre kondition. Men vi mener ikke, man på 12 uger kan vænne kroppen til at løbe. Risikoen for ankel- og knæskader er stor - især, hvis man møder op i et par sko fra Bilka til 200 kroner, siger Peter Maaløe.