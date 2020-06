Artiklen: 55-årig tiltalt for brutal vold: Satte ild til offer i sofa

55-årig tiltalt for brutal vold: Satte ild til offer i sofa

En 55-årig mand, der sidder varetægtsfængslet i Helsingør Arrest, anklages for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Han entrerer på tirsdag anklagebænken ved Retten i Næstved, hvor han tiltales efter straffelovens paragraf 245, idet han i april skal være gået noget over stregen i bestræbelserne på at inddrive en gæld. Han tiltales ydermere for forsøg på røveri, hvilket er en overtrædelse af straffelovens paragraf 288.