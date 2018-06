Det var bag døen ved trappen på Svenstrupgaard, at den 53-årige kvalte Morten Skou ved at holde ham i en armlås. Foto: Helge Wedel

53-årig kendt skyldig i drab

Et nævningeting har kort før frokost torsdag kendt en 53-årig mand skyldig i drab, efter han den den 27. december 2017 med en armlås kvalte den 32-årige Morten Skou på et værelse på Svenstrupgaard lidt udenfor Korsør.

Straffen udmåles senere i dag efter procedurer fra henholdsvis anklager og mandens forsvarer Kim Steen, der under retssagen har argumenteret for, at der var tale om nødværge, da den 53-årige var bange for at blive slået ihjel af Morten Skou, som havde udsat ham for tæsk.