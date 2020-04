Ved overrækkelsen af de 50.000 kr. ses fra venstre formand for Korsør Sejlklub, Kasper Jørgensen, samt SUP-instruktørerne Anette og Morten Voss og filialchef i Sydbank, Sune Kristensen. Privatfoto

50.000 kroner til stående padling

For første gang udtaler filialchef i Sydbank i Korsør og Sorø, Sune Kirstensen, sig om lukningen af filialen i Korsør.

Slagelse - 22. april 2020 kl. 06:51 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det sker i en pressemeddelelse fra Korsør Sejlklub, som har modtaget 50.000 kr. fra Trelleborgfonden til også at kunne tilbyde medlemmer Stand Up Paddel (SUP):

- Det er en kæmpe fornøjelse, at fonden og Sydbank kan bidrag til lokalsamfundet, idrætslivet og kulturtiltagene i Korsør.

Det vil vi fortsætte med også efter den 19. juni, hvor vi flytter afdelingen i Korsør til Slagelse, siger Sune Kristensen.

Trelleborgfonden varetages af Sydbank og Landudvikling Slagelse, hvor formand Niels Jørgensen glæder sig over sejlklubben.

- Det er skønt at se, at man i Korsør Sejlklub tænker ud af boksen og igangsætter nye søsportsaktiviteter, som kan trække flere unge til - både for at prøve den balancekunst det nu engang er at stå på SUP-board, men måske også klubbens traditionelle sejlsportsaktiviteter.

Med en hjælpende hånd på 50.000 kr. håber vi dermed, at flere får øjnene op for vores skønne egn, siger Niels Jørgensen

Sejlklubben vil udbrede viden og glæden ved SUP for både børn og voksne i Korsør. Så snart coronareglerne tillader det, så tilbydes der ugentlige kurser. Netop i går tirsdag blev en række udendørs sportsaktiviteter uden kropskontakt igen tilladt, så det varer næppe længe, før der kan padles stående på SUP-board i sejlklubben. Eneste krav til deltagerne er, at de kan svømme.