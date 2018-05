Se billedserie Borreby Gods kommer den 7. juni til at vrimle med 500 af Danmarks virksomhedsledere. Arkivfoto

500 virksomhedsledere belejrer Borreby

Slagelse - 11. maj 2018

To ministre, to nyhedsværter, topembedsfolk fra EU og mere end 400 danske virksomhedsledere vil alle sammen indfinde sig på Borreby Gods torsdag den 7. juni, når Dansk Selskab for Virksomhedsledelse afholder VL Døgnet 2018 på det sydsjællandske gods.

VL Døgnet afholdes én gang om året og skal dele ny viden om virksomhedsledelse, inspirere og debattere. Årets tema er »Europas fremtid - mod alle odds«.

- Det er kommet i stand, at VL Døgnet skulle holdes på Borreby, fordi det var VL i Vestsjælland, der i år skulle stå for arrangementet. Her tilbød jeg så Borreby Gods som en mulighed, fortæller godsejer og medlem af den lokale VL-afdeling, Joachim Castenschiold.

Der er mange store navne på listen over deltagere. Eksempelvis beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der vil byde velkommen sammen med Robotten Sophia. Iværksætteren Tommy Ahlers (V), der, efter at programmet er blevet lagt, er blevet udnævnt som uddannelses- og forskningsminister, deltager også - han har i hvert fald endnu ikke meldt om andet. Fra det store EU deltager Frans Timmermanns, der er første vicepræsident for Europa-Kommissionen. Herudover vil blandt andet Nationalbankens direktør Lars Rohde, Thomas Schulz, der er administrerende direktør for FLSmidth, vicedirektør fra Novo Nordisk Camilla Sylvest og Jens Bjørn Andersen, der er administrerende direktør i DSV være på programmet.

Alle skal de diskutere emner som EU's økonomi, konkurrenceevne, deleøkonomi og innovation.

Selv om dagen hedder »VL Døgnet« varer arrangementet »kun« 12 timer, der er fyldt med forskellige paneldebatter, oplæg og workshops, der vil fylde både Herskabsstaldene, Maskinhuset, Vognporten, Ridehal A og B og den store teatersal.

- Det er enormt spændende at skulle have så stor en event på Borreby - det fylder hele vores ramme ud.

- Dagen handler om fremtiden for EU, men er sat i vores historiske rammer på Borreby - det håber jeg kan inspirere, siger Joachim Castenschiold.

Hovedparten af dagens program bliver styret af TV 2 News nyhedsværterne Charlotte Beder og Lotte Mejlhede, der også tidligere har været TV 2's korrespondent i Bruxelles.

Hele arrangementet sluttes af med en festmiddag for alle deltagerne, hvor Toppen af Poppen - kendt fra TV 2 - underholder - det samme gør det mere lokalt kendte Poplic Service. En stor del af de mange deltagere vil desuden overnatte på hoteller i lokalområdet i forbindelse med VL Døgnet - og dermed også skabe indtægter for lokale erhvervsdrivende, forklarer godsejeren.