Som regel deler frivillige i Ringparken gratis overskudsmad ud til mellem 25 og 40 beboere hver onsdag. Det afhænger af, hvor meget overskudsmad Fødevarebænken leverer.

Send til din ven. X Artiklen: 500 beboere fik uddelt gratis mad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

500 beboere fik uddelt gratis mad

I Ringparken har beboere siden januar haft mulighed for at hente gratis overskudsmad. Sidste uge fik beboer nummer 500 glæde af ordningen.

Slagelse - 26. april 2021 kl. 10:12 Af Fleur Sativa & Dorte Abrams Kontakt redaktionen

En onsdag i starten af januar besøgte Fødevarebanken for første gang boligområdet Ringparken i Slagelse med en varevogn propfyldt med overskudsmad. Altså mad, der ellers ville være endt i skraldespanden, men som i stedet blev delt gratis ud til beboerne. En gang ugentligt.

Og nu har ordningen under navnet »Stop Madspild« nået en milepæl.

Sidste uge kunne frivillige nemlig fejre, at de havde delt mad ud til i alt 500 beboere, siden ordningen startede.

- Det er lidt af en oplevelse at se, hvad der er med denne gang, for det er aldrig det samme. Vi får alt fra morgenmadsprodukter, frugt, kølevarer til is og slik, fortæller Karina Yvonne Christensen, som har været med som frivillig fra starten og hver onsdag sorterer og fordeler maden, så alle fremmødte beboere kan få et par fyldte poser med hjem.

Mængden af mad varierer, men som regel er der nok til at kunne dele ud til mellem 25 og 40 beboere ad gangen.

5,5 tons overskudsmad »Stop Madspild« i Ringparken er et samarbejde mellem blandt andre den boligsociale helhedsplan »En Fælles Indsats«, boligorganisationen FOB og altså Fødevarebanken, der henter overskudsmaden fra både fødevareproducenter, grossister og de danske supermarkedskæders centrallagre. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ordningen »Stop Madspild« fungerer kun takket være de frivillige. Da beboer nummer 500 havde fået glæde af den gratis overskudsmad, blev de frivillige derfor hædret med et diplom uddelt af Espen Bidstrup, der er koordinator på projektet og her ses give tommel op. Privatfoto.

Fødevarebanken er således den største organisation i Danmark, der arbejder for at fordele overskudsmad til blandt andet boligområder som Ringparken.

Samlet set sørger Fødevarebanken for, at 5,5 tons overskudsmad hver dag bliver til måltider i stedet for at blive smidt ud. Og det glæder blandt andre Espen Bidstrup, der er koordinator på projektet i Ringparken og ansat som boligsocial koordinator under den boligsociale helhedsplan.

Hele vejen igennem har »Stop Madspild«-projektet i boligområdet været en positiv oplevelse, fortæller han:

God opbakning til projekt - Der har været super god opbakning til projektet fra beboere og ikke mindst de frivillige, som har gjort et kæmpe arbejde. Det er bare et godt projekt på alle måder. Vi bekæmper madspild og kan give beboerne gode, friske madvarer, forklarer Espen Bidstrup.

På grund af coronapandemien har madudleveringen været sat i system fra start. Med andre ord bliver det meldt ud på Facebook, hvor mange beboere der er mad til. Og ved hjælp af nummersystem og afmærkninger har man sørget for, at der har været afstand, når beboere ventede på deres varer.

- Vi har efterhånden fået et godt system kørt ind, så nu går det hele som smurt. De frivillige kender proceduren og kan køre det hele selv, siger Espen Bidstrup, som ved uddelingen af mad til beboer nummer 500 takkede de frivillige for deres indsats ved at uddele et diplom.