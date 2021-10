Se billedserie De røde prikker viser henholdsvis adressen i Ringsted og området Regnemark, hvor liget af Emilie Meng blev fundet i en sø juleaftensdag 2016, efter hun forsvandt fra Korsør Station søndag den 10. juli tidligt om morgenen.

47-årig havde adgang til lager tæt på sø med liget af Emilie Meng

Slagelse - 01. oktober 2021 kl. 07:01 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Sjællandske har nu modtaget dokumentation med foto og adresse på det sted, som en 47-årig mand havde adgang til i Ringsted godt ti kilometer fra den sø, hvor liget af Emilie Meng blev fundet juleaftensdag 2016.

Den 47-årige er til politiet for nylig udpeget af en 23-årig kvinde som gerningsmand til det uopklarede drab på Emilie Meng. Den i dag 23-årige kvinde gik sammen med Emile Meng i en forening, hvor de begge havde et lærer-elev-forhold til den i dag 47-årige mand. Han har været til afhøring hos politiet om drabet på Emilie Meng, men er efterfølgende løsladt uden at være sigtet.

Omgående ekskluderet Den 47-årige blev omgående ekskluderet fra den pågældende forening, da han i maj i år indrømmede, hvad han havde gjort mod den 23-årige i alle årene.

Den 23-årige kvinde havde afsløret, hvordan den 47-årige mand via falske profiler, oprettet af ham, var lykkedes med at tiltvinge sig sex med hende. Blandt andet med trusler om, at den karriere, hun i alle ungdomsårene ønskede sig så brændende, ikke ville blive til noget, hvis hun ikke sagde ja til sex med ham.

Besat og undskyld - Jeg er besat af dig!

Det var forklaringen tilføjet »undskyld«, da den 23-årige sammen med en veninde for få måneder siden troppede op på den 47-åriges bopæl med beviserne for hans stalking via de falske profiler.

Efterfølgende tog hun til politiet og anmeldte ham både for stalking og voldtægt begået, da hun var under 18 år.

Anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Anne Marie Fink har bekræftet, at hun har en straffesag mod den 47-årige til vurdering.

Kender ikke området Sjællandske har været i kontakt med den 47-årige mand, der fortalte, at han slet intet kendskab havde til det sted, hvor liget af Emilie Meng blev fundet godt ti kilometer fra Ringsted.

Men i netop Ringsted havde han ifølge den 23-årige kvinde nøgle til et lager, som han brugte til opbevaring af udstyr, som han brugte i sit arbejde.

Måtte ikke komme ind Den 23-årige kvinde oplyser, at hun flere gange var forbi adressen i Ringsted sammen med den 47-årige tilbage i 2015 og 2016. Hver gang blev hun bedt om at vente uden for, mens han enten satte udstyr af eller hentede udstyr.

Hertil tilføjer den 23-årige, at den 47 årige er typen, der ud over at kende mange mennesker også altid sætter sig nøje ind i de områder, som han færdes i.

Lejer bekræfter Sjællandske tager kontakt til indehaveren af det firma, der stadig i dag har udstyr stående på adressen, der er en garagebygning med flere lejemål.

Han bekræfter, at den 47-årige har adgang til lokalet, hvorfra han henter og bringer udstyr, når han arbejder for ham.

- Havde xx (navnet på den 47-årige) også adgang til dit lagerlokale i 2015/16.

- Ja, tiden går jo, men det skal nok passe, siger indehaveren af firmaet, som han har drevet siden 1988.

Politidirektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lars Harvest, ønsker ikke at kommentere på den 47-åriges tilknytning til Emilie Meng-sagen.

- Generelt kan jeg sige, at vi efterforsker Emilie Meng-sagen på fuld kraft. Vi får stadig henvendelser, og vi gennemfører løbende afhøringer. Vi fortsætter efterforskningen, til gerningsmanden er fundet, siger Lars Harvest.

Sjællandske har bevidst i denne artikel udeladt oplysninger af hensyn både til efterforskningen og de involverede.

