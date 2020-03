Se billedserie De fire i forreste række ved koncerten. Længst til venstre er det grandprix-vinder 2018, Jonas Rasmussen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

450 til teater-rock

Slagelse - 12. marts 2020 kl. 10:14 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire mand på scenen i Slagelse Teater. Tre med guitarer og en med tambourin. Stille og roligt: »On our way home« og »Sweet and lovely«. Derefter otte mand på scenen, trommer, tangenter og hele pivtøjet: »Get Back«.

Så var vi ligesom i gang, da Vestsjællands Teaterkreds havde besøg af MusicalDanmark med forestillingen »Let it rock«, der markerer 50-året for udgivelsen af The Beatles' sidste album »Let it be« - og gruppens opløsning - i 1970.

Teater-koncerten vekslede mellem musik, også mindre kendte sange og også numre fra de fires solokarrierer efter opløsningen, og korte spørgsmål/svar mellem musikerne, som blandt andre talte vinderen af det danske melodi grandprix i 2018, Jonas Rasmussen.

På den måde fik vi for eksempel et indblik i det mildt sagt anstrengte forhold mellem Paul McCartney og John Lennon, da historien om The Beatles for alvor lakkede mod enden. Som det blev fremstillet, havde McCartney afvist, at Lennon måtte udgive et soloalbum, mens gruppen stadig eksisterede, hvorefter han selv gjorde det. Til så stor fortrydelse for Lennon, at han skrev sangen »How do you sleep?« adresseret McCartney.

Forud for forestillingen havde Vestsjællands Teaterkreds haft overvejelser på baggrund af situationen med Corona-virus. Teatersalen har plads til 612 mennesker, og der var solgt 450 billetter. Dermed blev beslutningen at gennemføre, fordi den offcielle vejledning fra myndighederne er at aflyse arrangementer med mere end 1000 deltagere.

- Vi følger de vejledninger, der er, og vi har været i kontakt med de medvirkende, sagde teaterkredsens formand, Flemming Pedersen, som havde hørt om en enkelt, der havde ringet og spurgt, om hun kunne undgå at sidde lige op og ned ad andre. Det kunne godt arrangeres, men Flemming Pedersen vidste ikke, om hun dukkede op.

Teaterkredsen regner også med at gennemføre operaen »La Traviata« på lørdag.