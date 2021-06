450 elever fra Vemmelev deltog i skoleløbet

Sidste år blev det aflyst grundet corona, men i år var det igen muligt at afholde skoleløbet, som Rynkeby-folkene står bag. Det foregår over hele landet, og i Vemmelev blev der løbet fra klokken 10 til 13.30.

Indsamlingen foregår på den måde, at hver enkelt elev har været hjemme og snakke med forældre, bedsteforældre, naboer og andre, som kunne tænke sig et give et lille beløb for hver omgang, barnet løber. Der er så lavet en lille kontrakt, som forpligter bøde løber og sponsor.

- Jeg har ingen anelse om, hvor mange penge, vi får samlet ind. Om det bliver 5000 eller 25.000, men jeg ved, at Vemmelev Skole også donerer et beløb pr. kilometer, fortæller hun.

Ud på ruten står to repræsentanter for Team Rynkeby Vestsjælland. Og de ikke bare står - de løber også med eleverne:

Dog har de også taget de velkendte gule cykler med for at »vise flaget«.

- Jeg synes, det er så fedt at børn løber for at hjælpe andre børn. Vi løber med for at vise vores opbakning og prøver at skabe god stemning, siger de begge.