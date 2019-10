Det er ikke første gang - og givetvis heller ikke den sidste - at en psykiatrisk patient tiltales for trusler efter indlæggelse i psykiatrien. En 44-årig mand afventer endelig dom.

44-årig tiltalt for at true sygeplejersker på stribe

Slagelse - 11. oktober 2019 kl. 10:54 Af Carsten Lysdal

Det kræver tilsyneladende hår på brystet at være ansat på psykiatri- hospitalet i Slagelse. Patienter, der tiltales for trusler, står i kø, og nu igen er en 44-årig mand på anklagebænken for at overdynge en håndfuld ansatte, herunder flere sygeplejersker, med skældsord og trusler på livet.

Manden er en tidligere patient, der fra september til december 2018 truede sygeplejersker med alskens repressalier.

Den 22. oktober 2018 truede han blandt andet to ansatte med, at han ville vente på dem, når de havde fri, og at han ville trampe på den enes hoved, indtil ingen længere kunne kende hende.

I december samme år tiltales han for at have truet en sygeplejerske med, at han nok skulle finde frem til hendes bopæl, ligesom han over for en anden forurettet kvinde, der hver dag blot yder et stykke arbejde som sygeplejerske i psykiatrien, fortæller, at hun aldrig vil få sine børn at se igen.

Retsmødet fandt sted i sidste uge, men ifølge anklagemyndigheden mangler en sidste detalje, inden dommen kan afsiges. Det er mere nøjagtigt nogle personlige oplysninger, der skal bruges for at afgøre, hvorvidt manden er egnet til en tur i et almindeligt fængsel, eller om han hellere burde indlægges på en psykiatrisk afdeling.

Den 44-årige tiltales for otte forhold, herunder også at have smadret en rude til 55.000 kroner. Den baldrede han ifølge anklageskriftet med en sten den 14. december 2018.