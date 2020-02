43-årig forlod retten før dommen blev afsagt

Han blev bl.a. dømt for et indbrud begået i Slagelse den 6. juni 2018, hvor han stjal kontanter samt to pistoler. Han blev også dømt for at have indgivet falsk anmeldelse i forbindelse med et biltyveri, hvor han på den måde forsøgte at skaffe sig selv et alibi for indbruddet i Slagelse og tyveriet af de to pistoler.