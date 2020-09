Se billedserie 42 familier er gået sammen om en klage over Slagelse Kommune.

42 familier retter harsk kritik af »massivt brud på retssikkerhed«

42 familier står sammen om fælles klage over Slagelse Kommune. Anken er, at deres og mange andres retssikkerhed trædes under fode i mødet med kommunen, herunder hvad angår sagsbehandling. Klagerne har mange forskellige indgangsvinkler. Fælles for dem er, at de mener, at kommunen har fejlet.

Slagelse - 17. september 2020

Vi er stærkt bekymrede over, hvordan vores og vores families retssikkerhed er stillet i mødet med kommunen, og over den sagsbehandling, som vi oplever. Vi er utilfredse og klager over kommunens manglende opfyldelse af den grundlæggende forvaltningsret.

Sådan lyder det i et klagebrev sendt til Slagelse Kommune onsdag. Her står 42 familier sammen og retter en ram kritik af manglende ordentlighed »samt det massive brud på retssikkerheden, som vi oplever som værende af systematisk karakter,« som det lyder i brevet.

- De overholder ikke lovgivningen, de overskrider svarfrister gang på gang, og vi får slet ikke de råd og den vejledning, vi har krav på. Jeg kan efterhånden tapetsere hele Slagelse by med beklagelser, jeg har fået fra Slagelse Kommune. Men hvad skal jeg bruge det til, hvis ikke der sker nogen ændringer, lyder det fra en af de mange klagere, Charlotte Fischer, der nu råber vagt i gevær.

Hun kæmper for hjælp til sin søn med autisme, men ørenlyd er der ikke megen af hos Slagelse Kommune, hvor det særligt er børne- og ungeområdet samt handicap- og psykiatriområdet, der agerer skydeskive.

- Borgerrådgiveren har været inde over, og jeg måtte sågar gøre brug af borgmesteren, før jeg fik en sagsbehandler i tale, og nu kan det simpelthen være nok, siger hun.

Lang liste med kritikpunkter I brevet skriver de 42 familier blandt andet, at de i flere tilfælde er blevet mødt af en adfærd fra kommunens ansatte, »som ikke er i overensstemmelse med kommunens kommunikationspolitik, særligt hvad angår ordentlig tone og direkte truende adfærd.« At der er »rungende tavshed fra den øverste ledelse af kommunen på trods af flere sager i medierne, et skyhøjt antal klager og stor kritik fra blandt andet revisionen,« samt at flere har »taget kommunen i direkte usandheder.«

Herudover er oplevelsen i en bred kreds, at sagsbehandlere aflyser møder gang på gang, at de vægrer sig ved at vende retur på opkald, og at ansøgninger om hjælp og støtte blankt afvises.

En af de mange, der udover Charlotte Fischer klager, er Jytte Larsen. Hun mener, at der må gøres noget fra ledelsens side. Ikke i morgen, men nu.

- Jeg har stået med sikkerhedssko et hav af gange og sparket på sagsbehandlerens dør. Vi har en pligtopfyldende sagsbehandler i dag - men jeg kan godt sige: Jeg har sendt utallige breve rundt om hjælp til min søn. Den har de lukket ned for og parkeret opgaven hos forældrene, uden at vi kan gøre noget som helst, fortæller en fortvivlet mor, der sammen med øvrige kritikere mener, at byrådets politikere må tage affære og tage fat i den »betændte forvaltningskultur«, som de skriver i klagen.

Samlet på to uger Flere øvrige har lignende episoder og oplevelser at berette om.

- Man bliver som psykisk syg en kastebold og kørt rundt i systemet, hvor man havner et sted, hvor ens muligheder for rehabilitering er lig nul. Det er simpelthen skandaløst, lyder det fra en underskriver, mens andre orienterer om møder med sagsbehandlere uden referat, aftaler, der ryger ned mellem to stole, og kommunalt ansatte, der ikke erindrer, hvad der er truffet beslutning om.

- Det er nærmest som at være lovløs og uden sikkerhedsnet. Det er samtidig skræmmende, at det kun tog os 14 dage at samle så mange familier, der har oplevet problemer med Slagelse Kommune, supplerer Charlotte Fischer, som mener, at det er på tide at stå frem i samlet flok.

- Ellers får vi lukket munden, når vi gør det alene. De dækker over hinanden og holder sammen. Så hvad hjælper det så, at vi klager, spørger hun retorisk.

Jytte Larsen mener, at systemet er gennemsyret af forråelse.

- Min søn er i kommunens vold, og det er der mange, der er. Helt grundlæggende handler det her om, at kommunens borgere ikke får den hjælp, de behøver og har ret til - uanset om de er unge eller ældre. Måske er der en årsag til, at så mange sagsbehandlere har sagt op, og jeg har ikke noget imod at råbe op, siger hun og bemærker dermed - som det også fremgår af klagen - at dette ikke direkte er for at klandre navngivne medarbejdere.

- Vi understreger, selv om en del af denne klage går ud på personalets adfærd over for os som borgere, at vi er klar over, at arbejdsmiljøet spiller en rolle, og at der kan være beslutninger, som ligger uden for den enkelte sagsbehandlers beslutningskompetence, men som sagsbehandleren dog stadig skal stå på mål for over for os borgere, lyder det i brevet.

Gør indtryk Borgmester John Dyrby Paulsen (S) indrømmer gerne, at en skrivelse, hvor 42 familier går sammen, gør indtryk.

- Når så mange går sammen, har vi en udfordring i at se på, hvad vi kan gøre bedre. Det, vi eksempelvis gør som led i organisationsudviklingsprojektet, er at sætte borgeren i centrum. Vi rydder op i kulturen, og jeg tænker, at det er det, vi skal fortsætte med, siger borgmesteren, der ikke går ned i enkeltsager.

- Dem blander jeg mig ikke i, men det er klart, at vi hele tiden skal sørge for, at tingene bliver gjort ordentligt. Og når kommunikationen knaser, så har vi en opgave i at undersøge, hvad der gik galt. Selv om kommunens medarbejdere har juridisk ret til at træffe givne beslutninger, så er der noget at rette op på, hvis borgerne sidder tilbage og ikke føler, at vi har gjort arbejdet ordentligt. Det må vi tage ved lære af, pointerer John Dyrby Paulsen.

Han ser dermed grund til at dykke ned i klagen.

- Og vi skal ikke forsvare os selv, men se på, hvad vi gør, og hvordan vi kan gøre det bedre i fremtiden. Det gør da selvfølgelig indtryk, når så mange går sammen i en klage, gentager han.