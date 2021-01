42-årig »tyran« dømt lige før jul: Forleden gik han grassat igen

En 42-årig mand fra Havrebjerg nord for Slagelse, der indtil for nylig sad indespærret i Helsingør Arrest, men nu er tilbage på hjemstavnen, hvor han venter på at skulle afsone skud-dom, har atter vist tænder.

Politiet bekræfter, at man har sigtet en 42-årig mand for forholdet onsdag aften. Manden er tidligere dømt for vold og spirituskørsel, ligesom han den 23. december fik et halvt års ubetinget fængsel for at skyde en mand med et luftgevær.