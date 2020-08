Se billedserie En 42-årig mand fra Havrebjerg er tidligere dømt for overfald. Han har det med at rode sig ud i bataljer, og flere naboer frygter hans tilbagevenden, når han en dag ikke skal sidde fængslet mere. Foto: Carsten Lysdal

42-årig har terroriseret by i flere år: Nu er han fængslet igen

Voldsmand, som i fjor blev idømt et halvt års fængsel ved Østre Landsret for overfald på en syrisk familie, har flere forseelser på samvittigheden. Han er frem til i dag varetægtsfængslet for et optrin i juli. Naboer ønsker ham hen, hvor peberet gror.

Slagelse - 19. august 2020 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal

Det lader til, at alt ånder fred og idyl nord for Slagelse. I hvert fald er der for tiden mere stille i Havrebjerg, end når en navngiven og i dag 42-årig mand, der har adresse i nabolaget, fører sig frem, er på fri fod og altså ikke sidder bag tremmer.

Den pågældende, der betegnes som persona non grata i den lille by, har indtil nu været varetægtsfængslet i sag om kvalificeret vold tilbage i juli.

For en måned siden, rettere 18. juli klokken 21.03, førte en uoverensstemmelse mellem ham og en anden, 29-årig mand til skud med et luftgevær, hvorefter politiet rykkede ud. Dagen efter blev manden med fingeren på aftrækkeren, den 42-årige, der ifølge naboer til tider står for en noget bidsk facon, varetægtsfængslet frem til 5. marts. Blandt andet for at skyde kombattanten i hånden.

Han har dog indvilget i at forlænge fængslingen, hvorfor det er i dag, onsdag, at manden transporteres til Retten i Næstved, hvor en såkaldt fristforlængelse er på dagsordenen. Altså skal retten vurdere, hvorvidt varetægtsfængslingen skal forlænges eller ej.

Hvornår en egentlig retssag kommer for retten, er endnu uvist.

Drev syrisk familie på flugt Hos naboer og øvrige beboere i Havrebjerg er der tilfredshed at spore med det faktum, at manden ikke har været en del af bybilledet i et stykke tid.

Flere ønsker imidlertid ikke som sådan at blive fotograferet - eller stå frem med navn. Af skade bliver man klog, nævnes det.

Sjællandske er bekendt med deres identitet.

- For så går der kun kort tid, før han står foran din dør, lyder det fra en beboer, som kender flere, der har haft »fornøjelsen« af manden.

Sidstnævnte har nemlig vist kløer tidligere og har altså også et par sager i bogen, som fortsat afventer et retligt efterspil.

At sidde på anklagebænken er slet ikke uvant for ham.

I 2018 vakte han for eksempel opsigt ved at rive tørklædet en syrisk mor, der var flyttet til byen med sin familie. Hun blev overfaldet, slået flere gange i ansigtet, ligesom hun blev overdynget med øgenavne som »lortemuslim« og lignende.

Manden blev idømt otte måneders ubetinget fængsel ved byretten. Østre Landsret skar et halvt år efter - i februar sidste år - en luns af fængselsstraffen, således at den landede på et halvt år.

Landsretten fandt det blandt andet ikke bevist, at manden ydermere skulle have kylet en halv belægningssten i retning mod den syriske far efter bataljen på vejen uden for huset på Krænkerupvej, hvorfra familien efter få dage flyttede, fordi de følte sig chikaneret.

Skaber frygt Selv mente manden under retssagen, at han havde fået styr på sin vrede. At han nu havde de værktøjer, der skulle til for at lægge raseriet til side, når han ellers følte sig presset op i et hjørne eller var spirituspåvirket.

- Jeg er en stille og rolig person nu, konstaterede den 42-årige under et af flere retsmøder ved såvel by- som landsret.

Det var dog kun virkeligheden for en stund, konstaterer flere naboer, der efterfølgende har set manden fare i flint flere gange.

En af flere, som i øvrigt afventer endelig indkaldelse til vidneskranken på grund af hærværk mod sin bil tilbage i marts, vægrer sig ikke ved at sige, at naboer frygter den fængslede mand og ikke mindst hans iltre temperament.

Han fik selv knust et par ruder tilbage i marts, og den 42-årige har indrømmet.

- Men han har også forsøgt at presse mig til at trække anmeldelsen tilbage, men det vil jeg selvfølgelig ikke, siger bilejeren, som også har beskeder på sin telefonsvarer, hvor manden går til stålet og reelt tilstår.

Den forurettede mener, at det er aldeles uholdbart at have sådan en mand farende rundt.

- Han har terroriseret vores by i årevis, siger han.

En anden nabo, Jacob Lund, istemmer. Han blev sågar truet af den 42-årige mand, to dage efter han havde overfaldet den syriske familie, hvilket gerningsmanden under hele forløbet har afvist pure.

- Han sagde, at mine børn kunne ligge i nogle meget små kister. Det skete om torsdagen, hvor overfaldet fandt sted om tirsdagen, forklarer naboen.