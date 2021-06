Læge Helge Madsen og hans to kolleger Berit Larsen (siddende) og Helene Præstholm. ærgrer sig over, at tider går til spilde, fordi patienter udebliver uden at melde afbud. Forrige uge udeblev 41 patienter fra tider. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

41 udeblev fra tider i lægehus på en uge

Lægecenter Korsør har indført ændringer efter et usædvanlig stort antal udeblivelser, der betyder, at tider går til spilde og øger ventetiden for andre patienter.

09. juni 2021

- Der er ingen, der udebliver for at genere os, ligesom vi heller ikke har ventetid og kø på telefonerne for at genere nogen, siger læge Helge Madsen fra Lægecenter Korsør i det gamle Korsør Sygehus på Møllebjergvej.

På blot en uge oplevede de tre læger med tilknyttet personale hele 41 udeblivelser uden afbud til både lægetider, sygeplejersketider, laboratorietider, vaccinationer og akuttider.

- Det er rigtig ærgerligt, for vi har i forvejen mangel på tider i klinikken, ligesom mange patienter venter på at få tider, siger Helge Madsen. De mange udeblivelser betyder derfor, at tider, som andre patienter kunne have fået glæde af, desværre går til spilde, ligesom der bliver længere ventetid til at få tider for alle lægecenterets patienter.

Telefonprop Lægecenteret skrev et opslag på Facebook med forklaring om konsekvensen af de mange udeblivelser og henstilling til, at man melder afbud, hvis man er forhindret i at komme til sin tid.

Opslaget gav mange reaktioner. Også mange med budskabet om, at det var helt umuligt at komme igennem på telefonen for at melde afbud.

- Vi er rigtig glade for reaktionerne og henvisningen til, at det er svært at komme igennem på telefon, så nu har vi omgående indført en ændring, så det er nemmere at aflevere et afbud, siger Helge Madsen. På telefonsvareren er den første besked derfor nu, at man skal trykke 1, hvis man vil melde afbud, så kommer man direkte ind i systemet, hvor man kan taste sit personnummer og tid, som man er forhindret i at komme til.

Akuttid igen Grundet corona har der hidtil været tilbud om en længere telefonisk lægesamtale, så fremmøde hos lægen i klinikken blev begrænset. En ordning der lagde beslag på telefonlinjer og gav længere ventetid. Ordningen er nu droppet, fordi corona- smitten er under kontrol.

Akuttid genindført - Vi har nu også genindført akuttid, hvor man kan møde op uden tidsbestilling klokken 08.30, hvis man føler sig syg. Man kan også kontakte os akut via en videoforbindelse. Alt i alt håber vi, at det giver mindre belastning af vores telefonlinjer, så det ikke længere er svært at komme igennem med et afbud, siger Helge Madsen.

Han kalder de 41 udeblivelser uden afbud i forrige uge for usædvanligt højt.