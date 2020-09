Send til din ven. X Artiklen: 41-årig tiltalt for hærværk: Skar hul i tøj for tusindvis af kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

41-årig tiltalt for hærværk: Skar hul i tøj for tusindvis af kroner

Slagelse - 04. september 2020 kl. 18:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om han så sig sur på personalet eller blot var vred over, at dametøjet ikke passede ham, er uvist. Sikkert er det dog, at en 41-årig mand på mandag entrerer Retten i Næstved, hvor han tiltales for hærværk.

Den 23. juli skal han under en tur i Vestsjællandscentret have medbragt en skalpel, hvilket i sig selv er en overtrædelse af knivlovens paragraf 7, idet det angiveligt ikke havde et anerkendelsesværdigt formål.

Han anklages dog også for at have skåret i tøj i en forretning på centrets førstesal, og den manøvre kostede butikken 12.250 kroner i ødelagte beklædningsgenstande.

Det beløb vil manden - hvis han kendes skyldig - formentlig blive pålagt at betale. Han er desuden tidligere dømt, hvorfor han kan forvente at modtage en fængselsstraf af formentlig betinget karakter.