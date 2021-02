En 41-årig mand er blevet dømt for voldtægt af kvinde. Han skal 2,5 år i fængsel, men slipper for udvisning.

41-årig dømt: Lille datter var i huset mens mor blev voldtaget

Manden tiltvang sig over en nat og efterfølgende morgen flere samlejer med en kvinde mod hendes vilje. Det skete i sidstnævntes hus ved Skælskør, hvor manden blandt andet lagde an til det, retten og politiet beskriver som en voldtægt, mens kvindens lille datter var til stede.

En 41-årig mand med polske rødder og behov for tolk ryger bag tremmer i 2,5 år, efter han ved Retten i Næstved forleden blev dømt for flere voldtægter af samme kvinde. Han blev samtidig præsenteret for en advarsel om udvisning.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her