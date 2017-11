En 41-årig mand fra Slagelse blev i 2015 afsløret i at have store mængder børneporno på sin computer - torsdag skal han have sin straf i Retten i Næstved.

41-årig delte børneporno på nettet

En 41-årig mand, som tidligere boede i Slagelse, men nu er flyttet til Jylland, skal i dag torsdag i Retten i Næstved, hvor han er sigtet for at dele både film og billeder på nettet via tjenesten eDonkey.

Der er vel at mærke tale om film og billeder, som retten beskriver som »utugtige filmsekvenser og billeder« af personer under 18 år, der deltager i forskellige former for seksuel aktivitet - nogle frivilligt, andre under tvang. Antallet af billeder og filmsekvenser ligger på omkring 3000, og manden blev afsløret i september 2015.