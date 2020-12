Det var blandt andet her ved Sorøvej 11, et enkelt af arrangementerne fandt sted.

40 personer samlet på café og til fest - men så bankede politiet på

Samtlige 26 deltagere ved en fest lørdag aften på Gl. Holbækvej i Slagelse sigtes nu for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

De deltog alle i en sammenkomst arrangeret af en forening, der stod for arrangementet. Politiet slukkede dog for musikken klokken 20.51.

Det var nemlig ikke i overensstemmelse med de gældende restriktioner, hvorfor de alle blev bedt om at forlade adressen.

De kan samtidig alle se frem til en bøde på hver 2500 kroner, som det koster at overtræde forbuddet.

En 18-årig mand kan derudover vente sig en yderligere sigtelse, idet han begyndte at larme op og ikke ville rette sig efter, hvad politiet sagde.

Dagen før - fredag - var det på en lokal vandpibecafé på Sorøvej, at der var lidt for mange mennesker til stede, oplyser politiet.

Her sad 14 mænd i alderen 26-59 år og hyggede sig. Men kun til klokken 22.43, hvor ordensmagten bankede på og bad folk om at gå efter en anmeldelse om, at der foregik noget på adressen.