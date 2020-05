40-årig mand tiltales for vold og brandstiftelse.

40-årig far tiltalt for trusler og vold: Truede mor med at halshugge søn

Slagelse - 14. maj 2020 kl. 11:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 40-årig mand tiltales i dag ved Retten i Næstved for igennem godt et halvt døgn at have tævet og truet en kvinde på en adresse på Skælskør sidste sommer.

Ifølge anklageskriftet, der sender manden for retten for såvel vold efter straffelovens paragraf 244 som brandstiftelse efter paragraf 181, har han fra 26. august om eftermiddagen og frem til den efterfølgende morgen tildelt kvinden adskillige slag på kroppen, lussinger og lignende, ligesom han angiveligt har slået hende på låret med et kabel, revet hende i håret og sparket.

Hvad årsagen er til mandens opbrusende facon, er uvist. Idet der er en fælles søn involveret, kunne det dog tyde på en samlivskrise af en art, i og med manden dagen efter desuden anklages for at have sat ild til den pågældende lejlighed, som den lille familie har befundet sig i, hvorved der skete skade for et større beløb.

Under afstraffelsen i lejligheden den 26. august tiltales manden, der som skrevet også er far, for at have truet med kniv og glasskår, som han bar i hænderne.

Angiveligt skal han have truet kvinden med at skære hende i ansigtet samt truet hende med at halshugge deres fælles søn for øjnene af hende, hvilket »var egnet til at fremkalde alvorlig frygt« for kvinden og hendes søns helbred, lyder det i anklageskriftet.

Han har ifølge kvindens forklaring til politiet tilmed kogt vand, som han truede med at hælde ud over hendes ansigt.

Anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi går ikke efter en ordinær fængselsstaf, men nedlægger påstand om psykiatrisk behandling.

I forlængelse heraf påstås det, at manden - hvis han dømmes - forbliver på institution i minimum et år, ligesom der tages forbehold for udvisning af landet.