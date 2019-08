Se billedserie Herluf Pilgaard-Sørensen fik den ene buket verbale roser efter den anden ved sin 40-års jubilæums-reception. Foto: Per Vagnsø

40 år på godset - om et år er det slut

Slagelse - 02. august 2019 kl. 08:27 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har styr på 800 hektar landbrugsjord og 700 hektar med skov. Dertil flere ejendomme, som også hører under Gyldenholm Gods, og godsforvalter Herluf Pilgaard-Sørensen kender det hele ud og ind, for han har arbejdet på godset i 40 år og det meste af tiden haft hovedansvaret for driften.

I en del år var han så at sige alene om at disponere, for i 1996 døde godsejer Carl Holger de Neergaard pludseligt, og arvingen, den nuværende ejer Jacob de Neergaard, var blot 11 år.

Ifølge Jacob de Neergaard drev Herluf Pilgaard-Sørensen godset, som var det hans eget, og specielt i perioden, indtil han selv var blevet myndig og udannet, var forvalteren fuldstændig uundværlig for familien.

- Det var meget specielt og udfordrende, frit og krævende, siger Herluf Pilgaard-Sørensen om den tid.

- Jacob skulle bruge nogle år på at sætte sig ind i tingene, men mit job har egentlig ikke ændret sig, efter han kom til, tilføjer han.

Godsforvalteren synes, at udfordringerne og selvstændigheden har været det bedste ved jobbet, og når han er blevet ved det i 40 år, hænger det også sammen med, at det hele tiden har ændret sig.

- Det bliver ved med at være spændende, for der kommer hele tiden nye udfordringer. Landbruget har været ignenem en stor omstillingsperiode med mange flere regler. Det er en udfordring stadig at kunne drive jorden uden det frie spil som for 40 år siden, siger den 63-årige godsforvalter, der har besluttet, at han stopper om et år. Han vil have et job med færre timer.

- Jeg har for meget energi til bare at sætte mig ned, men jeg vil gerne være mere herre over egen tid, siger Herluf Pilgaard-Sørensen.

Han og fru Kirsten bor i en tjenestebolig under godset men flytter til Slagelse om et års tid.

- Det bliver rigtig svært at undvære Gyldenholm, men man skal ikke vente for længe. Det har ikke været en let beslutning, men alting har sin tid, siger han.