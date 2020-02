Frivillige medarbejdere er kernen i arbejdet på stedet. På billedet her fra sidste år er fire af dem samlet til julepyntning og fremstilling af julepynt. Fra venstre Poul Mahlert, Hanne Jensen, Birthe Jensen og Inge Lizza Seibæk. Foto: Arne Svendsen

40 år med fællesskab ostemad, snak og kaffe

Slagelse - 11. februar 2020 kl. 09:24 Af Arne Svendsen

Igennem 40 år har frivillige dagligt stået for at byde velkommen indenfor til en snak og en kop kaffe og en ostemad i Stedet, der de sidste år har ligget i Herrestræde 26.

De har stået for spise-arrangementer og for andre fællesskabs- skabende initiativer som sang-og musik eftermiddage og aktiviteter i forbindelse med årets gang til jul, fastelavn, påske, høst og sensommer.

- Stedets frivillige er selve kernen og årsagen til, at Stedet nu har eksisteret i 40 år lige fra begyndelsen i små lokaler i en nedlagt butik i Mikkelsgade 7 og til i dag i lokalerne i Herrestræde 26. Frivillighed gør ikke kun en forskel for andre, men også for en selv, og det giver mening at være frivillig, fortæller tidligere formand for Menighedsplejen i Slagelse, Anne Gro Hansen.

Jubilæet fejres tirsdag 3. marts klokken 14, hvor der er taler ved borgmester John Dyrby Paulsen og provst Ulla Thorbjørn Hansen.

Her håber man på stort fremmøde af venner af huset og alle, der har bakket op igennem årene.

Jubilæumsønsket er flere frivillige kræfter, og opgaven er meget konkret:

Man har en vagt i kaffestuen hver 14. dag fra kl. 14.00 til kl. 17.00. Man er altid sammen med en kollega. Opgaven er at brygge kaffe og smøre ostemadder og sørge for gæstfrit at byde velkommen og være med til at skabe en hyggelig og god atmosfære.

Anne Gro Hansen nævner fem gode grunde til at være frivillig:

1. Du har noget aktivt at lave- og kommer ud af døren.

2. Du bliver en del af et nyt fællesskab.

3. Du lærer nye ting og udfordrer hjernen.

4. Du oplever, at du er med til at gøre en forskel for andre.

5. Din mentale sundhed styrkes.

Menighedsplejen i Slagelse blev i mere end 30 år tegnet af en søster fra Sct. Lukas Stiftelsen, som cyklede rundt til alle, der havde hjælp behov.

Denne ordning blev i 1980 afløst ved oprettelsen kaffestuen Stedet.

I dag drives Stedet ved et samarbejde mellem de fire bykirker i Slagelse som et diakonalt arbejde.

- Diakonien tager afsæt i det kristne menneskesyn. Diakonien adskiller sig således i forhold til det almindelige sociale arbejde ved »at stå et bestemt sted« og herfra se og møde medmennesket og verden, siger Anne Gro Hansen.

Det er visionen, at Stedet skal være et multifunktionelt sted, hvor der udover kaffestuen også er andre aktiviteter, der kan bryde ensomheden og skabe fællesskab.

Det sker for eksempel i i Café Strik, i Fortælle Værkstedet og i Kirke på Vej.

Alle er hjerteligt velkomne tirsdag den 3. marts til reception fra kl. 14.00 til kl. 16.00.

Af hensyn til arrangementet skal man dog inden 20. februar give besked til daglig leder Jørgen Hugo Jensen eller formand for menighedsplejen Kjeld Marthinsen.