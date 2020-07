3F melder ombygning af Korsør Sygehus til myndighederne

Polske arbejdere er ifølge 3F uden overenskomst, ligesom de overnatter ulovligt i farlige omgivelser. Kommunen bekræfter, at overnatning er ulovligt og har indledt partshøring. Sygehusets ejer Peter Evang Hansen er ikke vendt tilbage. To strakspåbud givet af Arbejdstilsynet.

Sådan lyder det på engelsk fra polske Bartek Szwala, da Sjællandske fredag morgen kigger forbi Korsør Sygehus, hvor en omfattende ombygning inklusiv udskiftning af taget har været i gang i mange uger. Bartek Szwala ønsker ikke at medvirke med foto, men understreger på Sjællandskes spørgsmål, at alt er i orden på arbejdspladsen.

- Vi har det godt. Chefen Peter Evang Hansen er rigtig flink. Nej, vi bor her ikke. Kun nogle gange har vi sovet her, når vi har arbejdet meget længe.

