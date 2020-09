3F mærker opbakning fra borgere til arbejdskonflikt

Lægerne i Lægecenter Korsør vil ikke blande sig i arbejdskonflikten på Korsør Sygehus, som de skal flytte ind i ved årsskiftet. Ejeren Peter Evang Hansen antyder, at 3F søger at hverve medlemmer til deres fagforening, ligesom han minder om, at vi lever i et frit land. Sympatikonflikt træder i kraft i dag fredag.

- Det har været dejligt at høre opmuntrende råb som »godt gået«, og »det var på tide« fra borgere, der kommer forbi, siger Tony Bomholt Rasmussen torsdag sidst på eftermiddagen til Sjællandske. Han er a-kasseleder hos 3F Storebælt og i øvrigt formand for Socialdemokratiet i Slagelse-kredsen. Siden klokken 07.00 torsdag har røde faner, bannere med slagord og omkring 30 personer ved Korsør Sygehus synliggjort den arbejdskonflikt, der øjensynligt vil fortsætte i mange måneder som en slags udmattelseskrig.

