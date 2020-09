Omkring 30 fagforeningsmedlemmer fra 3F indledte torsdag morgen en markering foran Korsør Sygehus af, at sygehusets ejer købmand Peter Evang Hansen lader det ombygge til lægecenter uden overenskomst og ordnede arbejdsforhold. Selv peger Peter Evang Hansen på, at vi lever i en fri verden. Foto: Anders Ole Olsen

3F: Vi kan fortsætte i måneder

Bevæbnet med røde faner, bannere, kaffe, morgenbrød og iført blandt andet orange eller gule 3F-veste mødte omkring 30 op torsdag morgen klokken syv op ved Korsør Sygehus på Møllebjergvej for at synliggøre, at ombygningen af sygehuset til nyt lægecenter ifølge 3Fs opfattelse foregår uden ordnede forhold og overenskomster. Arbejdet udføres blandt andet af polske arbejdere.

Langstrakt forløb

Faglig sekretær hos 3F Storebælt Hans Henrik Hansen fortæller om et langstrakt forløb for at få et møde med Peter Evang Hansen sat i stand. På et tidspunkt var det aftalt, at der kunne snakkes sammen efter Peter Evang Hansens ferie mandag den 17. august.