3F: Hvorfor bryder kommunen lovlig blokade mod sygehus?

- Jeg synes, at det er respektløst, at et firma ejet af vores kommune bare ser stort på en arbejdskonflikt og en fuld lovlig blokade mod ombygningen af Korsør Sygehus, så organiserede virksomheder og medarbejdere ikke må tage arbejde der, siger Hans Henrik Hansen til Sjællandske. Han er faglig sekretær hos 3F Storebælt. Fagforeningen har siden september 2020 været del af en lovlig arbejdskonflikt og blokade af arbejdet med ombygningen af Korsør Sygehus, fordi det udføres af ejeren Peter Evang Hansens firma Multi Service Estate ApS med polske medarbejdere uden dansk overenskomst.

- Den medarbejder fra Zeanet, der var inde på matriklen, valgte at gå ind, selv om han i praksis kunne til- og frakoble strømmen ude fra, men af hensyn til sikkerheden valgte han at gå ind for at sikre sig, at ingen var i gang med at arbejde med strøm, siger Malene Sadowski. Hun tilføjer, at det kunne få fatale følger, hvis der arbejdes med ledninger, når strømmen sluttes til.