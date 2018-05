37-årig nægter bestialsk mishandling og drab på hund

Se billedserie Joan Olsen tog dette billede af den mishandlede hund i tasken. Privatfoto

Slagelse - 14. maj 2018 kl. 06:05 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I morgen tirsdag den 15. maj står en 37-årig mand fra Korsør tiltalt med krav om fængselsstraf for en bestialsk mishandling og aflivning af en lille hund med ståltråd, kogende vand og slag.

Den lille hund var stadig varm, da Joan Olsen fandt den død i en taske ved vandtårnet Kindtanden i Korsør den 10. december 2016. Tungen hang ud af munden, fordi ståltråd var viklet om snude og bagben.

- Jeg tænker stadig på den stakkels mishandlede hund, som jeg fandt, siger Joan Olsen til Sjællandske. Hun er indkaldt som vidne til retssagen, hvor anklagemyndigheden kræver den 37-årige mand straffet med fængel for den grove dyremishandling. Ifølge anklageskriftet, som Sjællandske har fået aktindsigt i, har den 37-årige udsat den lille hanhund for »grovere udforsvarlig behandling med karakter af mishandling, så den led af smerte, angst og unødig lidelse«.

Den 37-årige nægter sig skyldig.

Mishandlingen har ifølge anklageskriftet også omfattet en kraftig varmepåvirkning, mens hunden har været i live med store smerter til følge - muligvis skoldning med kogende vand.

- Jeg håber, at han kommer i fængsel, for det skal folk, der mishandler dyr. Det var jo en særdeles grov og smertefuld henrettelse, han udsatte det forsvarsløse dyr for, siger Joan Olsen.

Dødsårsagen er i anklageskriftet beskrevet som »aflivning af hunden ved at binde hundens bagben sammen, ligesom dens snude/overkæbe blev snøret sammen med ståltråd....og den fik påført en kraftig slaglæsion i nakkeregionen, der gjorde skade på det underliggende hjernevæv og som alt sammen bevirkede, at hunden afgik ved døden.«

Retssagen var oprindeligt berammet til torsdag den 14. december 2017, men blev udsat, fordi den 37-årige først skulle mentalundersøges.

Strafferammen er op til et års fængsel formuleret som »har forholdet haft karakter af mishandling, er straffen fængsel indtil et år, i gentagelsestilfælde indtil to år.«

Ud over en fængselsstraf ønsker anklagemyndigheden også manden frakendt retten til at eje eller personligt beskæftige sig med dyr i et af Retten nærmere fastsat tidsrum.