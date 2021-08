Se billedserie Byggerådgiver og arkitekt får regningen for ombygning af nyetableret toiletbygning. Det skal være udbedret inden juni næste år.

35 centimeter for høj og skal laves om: Rådgiver får regningen

Nabo er glad. Det er byggerådgiver og arkitekt formentlig ikke. Sidstnævnte får nu regningen for lovliggørelse af omdiskuteret toiletbygning.

Slagelse - 12. august 2021 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En toiletbygning ved Stillinge Strand er bygget 35 centimeter for høj, så nu skal den ændres. Det har Kystdirektoratet bestemt.

- Det er da glædeligt, at afgørelsen er faldet ud, som vi havde håbet, lød det for nylig fra nabo Peter Hansen i Sjællandske.

Hele sagen er blandt andet opstået på baggrund af en protest over den nyetablerede bygning, hvor naboen mener, at den skæmmer hans udsigt fra hans sommerhus. Og påbuddet til kommunen om at få bygningen bragt ned i højde - med Kystdirektoratet som afsender - huer ham, lød det forleden i avisen.

Det bliver dog ikke skatteyderne, der kommer til at betale. Det siger udvalgsformand Villum Christensen (LA) efter et møde i erhvervs- og teknikudvalget.

- Vi vil gerne statuere et eksempel i forhold til vores rådgivere således, at det står klart, at der følger ansvar med, hvis man rammer ved siden af skiven. Her blev rådgiveren allerede i forbindelse med dispensationsanmodningen gjort bekendt med, at det var ansvarspådragende, hvis ikke vi fik dispensation fra direktoratet, siger Villum Christensen, der desuden mener, at der er tale om en »tynd« afgørelse.

Ikke desto mindre er det planen at få bygningen lovliggjort frem for et juridisk tovtrækkeri, idet kommunen reelt har mulighed for at anke afgørelsen.

- Det vælger vi ikke at gøre. Hellere få det lovliggjort, så sagen ikke trækker ud i det uendelige, siger han.

Kystdirektoratet har udelukkende set på rekreative interesser og naturen. Dermed - som sagen måske udlægges - er det ikke et hensyn til naboernes udkig til vandet, der vægter.

Går to år tilbage Sagen går tilbage til 9. oktober 2019, hvor Kystdirektoratet gav Slagelse Kommune dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at kunne genopføre en toiletbygning som ansøgt med en højde på 3,24 meter. Med en placering, delvist hvor en eksisterende toiletbygning var placeret.

Der blev efterfølgende ad to omgange ansøgt om en justeret beliggenhed, som der blev givet dispensation til. Herefter gik det dog tilsyneladende galt for kommunen, idet to efterfølgende ansøgninger ikke indeholdt oplysninger om, at den ændrede beliggenhed kunne/ville indebære en ændring i bygningens kote-forhold eller om bygningens udformning.

Nu viser det sig så, at den nye bygning er 3,47 meter høj og ydermere placeret 12 centimeter højere i terrænet end den forrige, og de to faktorer gør den altså ulovlig.

Sagen har været ganske omtalt i Sjællandske, fordi naboerne i første række bag byggeriet har været aldeles utilfredse med hele processen. De mener blandt andet, at kommunen er løbet fra en aftale om, at den nye toiletbygning ikke skulle være højere end den gamle.

Klagede for døve øren - kommune beklager nu

Naboen Peter Hansen slår i den forbindelse fast, at højden af bygningen er én ting. Noget andet er sagsbehandlingen og processen, som da også beklages fra Slagelse Kommunes side.

Han lægger vægt på, at kommunen inden byggestart lovede, at den nye bygning ville ligne den tidligere. Sådan blev det dog ikke.

- Det er en meget uheldig situation, at man fra bygherres side ikke har videreført dette til arkitekten, og at der ikke ligger et notat på sagen, lyder det i udtalelse skrevet af afdelingsleder Jens Bendix, afdelingen for byggeri i Slagelse Kommune, til Peter Hansen.

Heri beklages flere elementer. Blandt andet at Slagelse Kommune ikke besvarede og tog naboens høringssvar ad notam, allerede da det kom kommunen i hænde i marts 2019.

Trods flere rykkere var kommunen flere måneder om at svare, hvilket blandt andet skyldtes, at en sagsbehandler stoppede i Slagelse Kommune.

Senere viste det sig, at arbejdet med den nye bygning var gået i gang, 12 dage før byggetilladelsen blev udstedt, ligesom naboen ikke - som han burde være blevet - var inviteret til et møde omkring toiletbygningen allerede i februar. En »fejlvurdering fra den tidligere sagsbehandler« ifølge Slagelse Kommune.

- Det er ærgerligt, at sagen ikke er forløbet efter god forvaltningsskik. Vi forsøger selvfølgelig at rette ind, så borgerne behandles korrekt, lyder det i skrivelsen, som Sjællandske er i besiddelse af.

Ifølge Peter Hansen har kommunen klokket i det, og han håber, at man tager ved lære, så borgerne i fremtiden kan have tillid til det, en kommune siger og lover.

- Det er ikke sådan, at byggeriet blev stoppet, selv om vi gjorde kommunen opmærksomme på det. Det fortsatte. Jeg gjorde dem også opmærksomme på, at det kun ville blive dyrere, jo længere de nåede, lyder det desuden fra Peter Hansen, der altså påpegede flere fejl under byggeriet, som dog bare fortsatte.