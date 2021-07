Se billedserie Der er hele 34 forskellige måder at vende en kajak på. Emil Tranegaard er tre år i træk dansk mester i rul i sin aldersklasse. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: 34 forskellige grønlændervendinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

34 forskellige grønlændervendinger

Som den sidste er 18-årige Emil Tranegaard fra Korsør Ro- og Kajakklub hædret med Slagelse Guld. Her viste han sin imponerende kunnen i en kajak

Slagelse - 11. juli 2021 kl. 07:21 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

.

Guldmedaljer og danske mesterskaber på stribe fortæller historien om, hvor stort et talent 18-årige Emil Tranegaard fra Korsør Ro- og Kajakklub er.

Uden overdrivelse noget ud over det sædvanlige.

Forleden blev han hædret med Slagelse Guld af kultur- udvalgsmedlemmer med kulturudvalgsformand Jørgen Andersen (S) i spidsen. Emil Tranegaard gav efterfølgende politikerne en opvisning på vandet på Korsør Nor ud for ro- og kajakklubben.

Under vandet Han er dansk U18-mester i rul. Her vender man rundt i kajakken i en såkaldt grønlændervending, så hovedet og overkroppen kommer under vand, hvor man bruger pagajen til at komme op med igen.

Her har han hele 34 forskellige vendinger at vælge mellem, fortæller hans far Jacob Tranegaard. Han giver som eksempel, at en grønlænder vælter med sin kajak, mens han sidder med en kniv i hånden og er ved at rense en fisk. Her betyder kniven i hånden, at pagajen må holdes fast i armhulen, når kajakken skal vendes rundt.

Og sådan er der altså hele 34 forskellige måder at vende kajakken på.

Slog de voksne Emil Tranegaards resultater var imponerende i 2020, hvor han blev dansk U18-mester ved DM Surfkajak og DM Rul. Det var tredje år i træk, at han vandt DM-guld i sin aldersklasse. I seniorrækken leverede Emil Tranegaard en kæmpe overraskelse ved at vinde DM-guld i surfkajak i en alder af blot 17 år. Finalen med de voksne konkurrenter var så tæt, at de fire dommere måtte votere to gange for at finde vinderen.

VM som mål Emil Tranegaard havde VM i 2021 i England som sit store mål, hvor han kunne stille op i U18-rækken, men fordi corona har udskudt det til 2022, hvor han er fyldt 19, skal han i konkurrence med de voksne seniorer om VM-titlerne. Godt han allerede som 17-årig viste, at kan vinde over seniorer!

Emil Tranegaard er en del af kommunens talent- og eliteordning . Efter sommerferien skal han i 3.G. på Slagelse Gymnasium.