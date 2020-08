339 elever rustes til arbejdslivet: Prøver fagene på egen krop

- Vi ved af erfaring, at det at opleve hverdagen på en arbejdsplads har afgørende betydning for unges valg af uddannelse. Hvis vi gerne vil have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, skal de have mulighed for at opleve det. Vi husker sjældent det, vi har fået fortalt eller set, men en oplevelse glemmer vi aldrig. Derfor vil vi gerne give de unge gode oplevelser med erhvervsuddannelserne, siger programleder Mahtab Beigi fra UU Danmark, som med støtte fra Nordea-fonden har iværksat projekt Unge i praksis.