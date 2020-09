Se billedserie Tobias Petersen, til venstre, og Jonas Rasmussen i omhyggeligt samarbejde om en af tømreropgaverne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

330 elever prøver fremtiden af

Slagelse - 09. september 2020 kl. 09:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De måler, tegner, saver og svinger hammeren i byggeafdelingen på erhvervsskolen ZBC. Jonas Rasmussen, Emil Villumsen og Tobias Petersen går i 8. klasse på Vemmelev Skole, men i denne uge er det udelukkende tømrerfaget, der er på deres skema. De er en del af »Ung i praksis«, hvor i alt omkring 330 folkeskoleelever efter eget valg kan stifte bekendtskab med en bred vifte af de erhvervsuddannelser, ZBC tilbyder, og kombinere det med praktik ude på virksomheder.

Målet er selvsagt at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse i stedet for nærmest per automatik - eller på specielt mors opfordring - at gå gymnasievejen.

Jonas, Emil og Tobias er som de øvrige elever inden for alt fra landbrugs- til sosu-uddannelser to dage på erhvervsskolen og derefter tre dage i praktik. For de tre drenges vedkommende hos tømrermester Niels Lien. Det glæder de sig til, og de klør også på med i alt seks opgaver på ZBC-værkstedet, hvor de for eksempel er i færd med at lave spær og stolper, efter først at have ført den lille tegning, de skal arbejde ud fra, over på en træplade, så tegningen har det rigtige målestoksforhold og kan kopieres igen og igen.

- Jeg var i et talentforløb her og syntes, det var meget spændende. Jeg har også arbejdet meget i træ tidligere. Der er flere muligheder i træ end i mursten, konstaterer Emil Villumsen, mens han arbejder videre og fortæller, at han ikke hører til dem, der vil i gymnasiet.

- Dér sidder man meget ned. Jeg vil hellere lave noget med hænderne, siger han.

Ingen af de tre drenge slår med sikkerhed fast, at de vil være tømrere, men det er en mulighed, som indgår i deres overvejelser.

- Det er fedt, at man bliver sat i gang med at lave noget, og ikke er under opsyn hele tiden, men der er også noget af det, der er lidt svært, siger Tobias Petersen.

Ifølge uddannelseschef for industri og byggeri på ZBC, Michael Bang Dyrehave, giver ugen meget mere end de normale brobygningsforløb for elever i 8.-9. klasse, og for ham er det de unges afklaring af uddannelses-fremtid, der er vigtigst.

- For os er det lige så vigtigt, hvis de bliver afklaret på, at de ikke skal have en erhvervsuddannelse, men mange tager den dér sikre tur omkring en gymnasie-uddannelse, specielt på mors opfordring, og mange af dem ender hos os, siger Michael Bang Dyrehave.