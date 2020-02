33-årige Julia Heinecke er ny filialdirektør i sparekassen

Skælskør: I midten af oktober 2019 stod det klart, at Sparekassen Sjælland-Fyn Skælskør skulle have en ny filialdirektør. En udmelding, der kom fra filialdirektøren, Pia Kimer Jacobsen, selv, da hun af personlige årsager ønsker mere tid i en travl hverdag, hvor hun også fungerer som formand i Skælskør Erhvervsforening.

- Det er Sparekassen Sjælland-Fyn, der har udviklet mig, og der har konstant været mulighed for personlig udvikling, hvilket har været fantastisk, og det har hele tiden været mit mål at nå langt, siger Julia Heinecke, der ikke har tilladt sig selv pauser i karrieren, ligesom det kun blev til seks måneders barsel i forbindelse med fødslen af den nu otteårige søn Phillip.

- Jeg er super spændt på at lære byen og de erhvervsdrivende i Skælskør at kende, og mit mål er som udgangspunkt at sikre og fastholde vores fokus og engagere os i byen. Kunderne skal mærke, at vi er tæt på, understreger Julia Heinecke, der deltog i erhvervsforeningens møde torsdag morgen, hvor hun præsenterede sig selv.