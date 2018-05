Artiklen: 33-årig snød sig over Storebælt 95 gange

95 gange lykkedes det en 33-årig mand fra Viborg at køre over Storebæltsbroen uden at betale, men 96. gang gik den ikke.

Den 33-årige mand havde udstyret sin VW Passat med stjålne nummerplader og i en periode på seks måneder var det lykkes ham at slippe igennem betalingsanlægget uden at betale, men nu har en grundig efterforskning hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi afsløret tricket. Den 33-årige er derfor sigtet for bedrageri.

En tur over Storebæltsbroen koster 193,80 - 240 kroner afhængig af om man betaler med kort/kontanter eller har en BroBizz. De 95 ture over broen står derfor til en værdi af 18.411-22.800 kroner.