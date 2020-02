Et eksempel på hvordan man i Københavns Kommune opfordrer til at røgfri legepladser. Lignende skilte kommer nu snart op i Slagelse Kommune.

32 legepladser skal være røgfri

Slagelse - 25. februar 2020 kl. 05:08 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skal være slut med røg og cigaretskodder på de 32 offentlige legepladser i Slagelse Kommune. Og der skal opsættes skilte for et beløb på 100.000 kroner, som skal opfordre til at holde smøgerne væk fra pladserne.

Det vedtog byrådet på sit møde mandag efter en længere debat med mange indlæg.

Som tidligere omtalt handler det om, at forebyggelses- og seniorudvalget har villet fremme røgfri miljøer, for at få antallet af rygere ned.

Her er man stødt på, at man i både Aalborg og København har gode erfaringer med at etablere røgfri legepladser, idet det giver færre problemer med rygning på pladserne samt færre udgifter til vedligeholdelse og renhold.

Venstres Jørn-Ole Didriksen havde dog begæret sagen i byrådet. Han argumenterede her for, at tiltaget ikke ville have nogen effekt, og at det var bedre at bruge de 100.000 kroner på anden vis.

Jørn-Ole Didriksen sagde i en slutbemærkning, at han ikke fandt det foreslåede særligt liberalt.

- Så jeg er meget spændt på, hvad Villum Christensen vil stemme i der her sag, lød det fra Jørn-Ole Didriksen over mod Liberal Alliances 1. viceborgmester.

Denne reagerede meget køligt på det der tydeligvis var en opfordring til at »bekende liberal kulør« og bryde ud af det flertal bag borgmesteren, som han er en del af.

- Hvis jeg skal sige det meget kort, så er det du siger noget vrøvl. Jeg er da imod et decideret forbud, men en opfordring via et skilt synes jeg da bare er elegant, lød det fra Villum Christensen, der dermed punkterede, at han ville stemme sammen med Venstre.

Dermed kunne det ligne endnu en 16-15 afstemning med borgmesterens flertal som vinder, men så enkelt formede det sig ikke.

Dansk Folkeparti var nemlig slet ikke enig i, at det gav mening at opfordre til røgfri legepladser. Uanset om det blev gjort med skilte eller på anden vis.

- Vi tror mere på, at man skal satse på forebyggelse over for unge og på rygestopkurser, sagde gruppeformand Ann Sibbern efter debatten til Sjællandske.

Partiet valgte derfor at undlade at stemme, da der skulle stemme om Venstres ændringsforslag, der gik ud på, at der skulle findes alternativer til skiltene, når legepladserne skulle gøres røgfri.

Havde partiet stemt for dette ændringsforslag, ville det rent faktisk være blevet vedtaget, idet de to SF-medlemmer Jørgen Grüner og Helle Blak støttede det.

Hvilket kom noget bag på borgmester John Dyrby Paulsen (S), afslørede han efter mødet.

Set fra pressepladsen var det et forslag fra Steen Olsen (S), der fik de to SF-ere til at stemme sammen med Venstre.

Denne foreslog nemlig, at man bare kunne opsætte nogle »skod-bokse« ved legepladserne, hvor man kunne skodde sine smøger. På siderne skulle der klistres små mærkater, som opfordrede til ikke at ryge på legepladsen.

- Helt forfejlet. Ved at opsætte bokse opfordres der jo netop til at ryge, sagde Villum Christensen, der stemte imod Venstres ændringsforslag, der dermed faldt med stemmerne 14 mod 13.

Tilbage var så kun hovedforslaget om at opsætte skilte for 100.000 kroner. Det blev til slut vedtaget med overvældende flertal, idet også Venstre stemte for det.

Dog fik partiet ført til protokols, at man fortsat ønsker alternativer til skiltning.

