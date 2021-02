Den 32-årige mand dømmes for at have banket gravid kvinde.

32-årig dømt for at gennemtæve gravid kvinde

Slagelse - 08. februar 2021 kl. 13:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En 32-årig mand fra Korsør ryger i psykiatrisk behandling med henblik på indlæggelse og kommer ikke ud, før Kriminalforsorgen i samråd med en læge mener, det er forsvarligt.

Retten i Næstved har for nylig afgjort, at manden skal undergive sig ambulant psykiatrisk behandling med tilsyn af Kriminalforsorgen med en længstetid på fem år.

Det sker, efter han er blevet kendt skyldig i vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens paragraf 245, ligesom han er dømt for trusler.

Manden blev mere nøjagtigt dømt for at banke en kvinde på deres fælles bopæl i sommeren 2019.

Klokken 21.45 den 28. juli sidste år dømmes han for at have overfaldet kvinden, der var gravid i sjette måned. Han slog hende flere gange i ansigtet og i maven med knyttet hånd, ligesom han vred hendes arme om på ryggen.

Her fastholdt manden hende i et armgreb om halsen, mens han ifølge anklageskriftet skal have tværet blod ud i ansigtet på hende.

Tilligemed kastede han en ske, en skabslåge og et spisebord efter kvinden, som blev ramt delvist i hovedet og på kroppen.

Han er samtidig dømt for at have truet kvinden:

- Jeg flækker hjerneskallen på dig, skal han blandt andet have råbt, hvilket i politisprog var med til at fremkalde alvorlig frygt for eget liv, helbred eller velfærd.