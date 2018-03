Se billedserie Skiltet her på hjørnet af Kvægtorvsvej og Nordre Ringgade varsler om nye tider med boligbyggeri på den tidligere slagterigrund, der har ligget øde hen i omkring 20 år. Foto: Arne Svendsen

300 lejeboliger skal bygges på tidligere Slagterigrund

Slagelse - 21. marts 2018 kl. 06:32 Af Arne Svendsen

- Nu skal der ikke kun snakkes. Nu skal der bygges 300 boliger på grunden ved Nordre Stationsvej.

Det siger Sven Lyse, direktør og partner i EDC-Erhverv Poul Erik Bech på Korsørvej.

Han kunne for et stykke tid siden sætte et stort banner med teksten »solgt« op på grunden på hjørnet af Kvægtorvsvej og Nordre Ringgade, hvor der for mange år siden lå et svineslagteri.

Grunden har i godt otte år været ejet af vognmand Steen Hansen fra Ringsted, der dog ikke selv har ønsket at bygge på den. Efter at byrådet for et par år siden, efter en del debat, godkendte en lokalplan, der tillader byggeri helt op til syv etagers højde nogle steder på grunden.

Lyse ønsker ikke at fortælle, hvem den nye ejer af grunden er. Men han fortæller, at denne vil stå for byggeriet af boliger, som så skal sælges videre til investorer, der vil leje dem ud.

- Der bliver udelukkende tale om lejeboliger. Dem er der meget stor efterspørgsel efter i Slagelse, og jeg har rigtig mange investorer i mit kartotek, som står på spring til at investere i udlejningsejendomme. Der er også en tendens til, at kontorejendomme laves om til udlejningsboliger, siger Sven Lyse.

Han oplyser, at der i øjeblikket forhandles med investorer, der skal købe boligerne på Ndr. Ringgade.

- Der er både tale om fonde, privatpersoner og folk, der har solgt virksomheder, siger Sven Lyse.

Han regner med, at byggeriet går i gang på grunden til efteråret. Der vil blive bygget i takt med, at bygningerne kan sælges til investorerne.

I alt skal der bygges 27.000 kvadratmeter, men man starter med at bygge 6000 kvadratmeter.

- Hvor store lejlighederne bliver afhænger af investorerne, siger Sven Lyse.

Ifølge Sven Lyse er årsagen til, at der nu kommer gang i byggeriet, at det simpelthen er blevet for dyrt at købe en grund i København.

- Det betyder, at investorerne vil kunne få forrentet deres investering med fem procent i Slagelse, mens de i øjeblikket kun kan få en forrentning på omkring halvanden procent i København, siger Sven Lyse.