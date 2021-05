Se billedserie Ideen om fridykning midt i Korsør Nor i et 30 meter dybt hul blev præsenteret med disse lange finner. Foto: Anders Ole Olsen

30 meter dybt hul midt i Korsør Nor og syv søstre giver turister

Naturvejledere fra hele Danmark kom med stribevis af ideer tilsat både tossethed og vanvid for at gøre Korsør endnu mere attraktiv at besøge.

Slagelse - 08. maj 2021 kl. 06:45 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Man støder panden mod bunden meget hurtigt, når man vender sådan et par finner i vejret og dykker ned. En gruppe af naturvejledere fra hele Danmark er udendørs fredag ved Musholm Ferie,- Sport,- og Konferencecenter i fuld gang med præsentationen af ideer på stribe for at øge interessen og brugen af naturen - her specifikt gælder det brugen af Danmarks største nor - Korsør Nor.

