30 lovsovertrædelser på Motalavej

Ikke færre end 30 færdelslovovertrædelser kunne politiet notere, da man onsdag eftermiddag kiggede nærmere på den trafikerede Motalavej i Korsør.

I fire timer var politiet på pletten. I alt 43 køretøjer blev standset og kontrolleret: 15 blev målt til at køre hurtigere end de tilladte 50 km/t, og en står til en betinget frakendelse, mens de resterende 14 får et klip i kørekortet. Den meget hurtige bilist kørte 86 km/t.

En blev sigtet for kørsel uden førerret, og en blev sigtet for at overlade sin bil til en person, der ikke har kørekort.

Fire blev sigtet for at køre uden sikkerhedssele, to for at bruge håndholdt mobil under kørslen, en for ikke at give tegn, en for at køre med en påhængsvogn uden lys og en for at køre med en uindregistreret påhængsvogn, der var forsynet med en forkert nummerplade.

Endelig blev der også afsløret en narkopåvirket bilist.

På den tilstødende Tårnborgvej blev en 18-årig mand fra Korsør stoppet i sin bil kort efter klokken 14 onsdag. Den 18-årige havde bare ikke noget kørekort, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. Da han flere gange tidligere var blevet sigtet for at køre uden kørekort, blev hans bil beslaglagt på stedet.