30-årig i fængsel for knivstikkeri ved strand

To mænd fra Slagelse kom natten mellem lørdag og søndag så voldsomt op at toppes, at den ene stak den anden med en kniv.

Gerningsmanden blev søndag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet frem til 24. juni.