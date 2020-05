30-årig for retten for chikane af kvinde: Påkørte biler med vilje

30-årig udeblev fra retten i februar. Nu prøver anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi igen.

Slagelse - 02. maj 2020

Igennem et halvt års tid har en 30-årig mand gjort livet så surt for en kvindelig bekendt, som har måttet finde sig i lidt af hvert, at hun har meldt ham til politiet.

Står anklageskriftet, der på onsdag sender ham en tur for Retten i Næstved, til troende, har hun haft en god grund.

Manden, der tiltales for såvel røveri som vold, tyveri og trusler, anklages blandt andet for i november 2018 uberettiget at have skaffet sig adgang til hendes bopæl i Skælskør, hvorfra han er stukket af med en iPad, en iPhone og en bærbar computer efter i øvrigt at have taget halsgreb på hende.

Senere har han truet hende med at slå både hende og en anden forurettet ihjel ved brug af en AK-47-maskinpistol, ligesom han med vilje har påkørt en parkeret bil tilhørende hendes bekendte, hvorved der skete skade for 24.011,25 kroner.

Mandens sag blev allerede behandlet i februar, men her mødte han ikke op.

Torpederede hendes bil - mens hun kørte

Værre, vil flere nok sige, var det, da han den 13. marts 2019 angiveligt påkørte hendes bil, mens hun kørte ad Holsteinborgvej i Rude. I bedste gangsterstil skal han have påkørt hende i venstre side samt bagfra i fuld fart, hvorefter hendes bil snurrede rundt.

Han skred imidlertid fra gerningsstedet efterfølgende uden at underrette politiet.

Her anklages han for overtrædelse af straffeloven samt færdselsloven ved »under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og på særligt hensynsløs måde, samt uden at udvise tilstrækkelig agtpågivenhed« forsætligt at have kørt ind i kvindens bil. Han kørte i en varebil.

Risikerer fængselsstraf Kendes manden skyldig, står han til en tur bag tremmer, ligesom han ventes at miste kørekortet. Desuden kommer han nok heller ikke uden om at betale erstatning til kvinden, som han en uge efter færdselsuheldet opsøgte på hjemadressen.

Her skubbede han ifølge politiet en tredje forurettet, ligesom han tog fat om kvindens nakke og hals, rev hende i håret og pressede hendes hoved ind mod et redskabsskur.