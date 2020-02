30-årig chikanerede flere kvinder

- Det lykkedes dog at få afhørt en række vidner, så jeg regner med, at der falder dom i sagen den 6. maj, siger anklagerfuldmægtig Victoria Bremer til Sjællandske.

Ifølge anklageskriftet skulle den 30-årige i november 2018 med vold have frataget en iPad, en iPhone og en bærbar computer fra en kvinde i Tjæreby ved at tage halsgreb på hende. I samme forbindelse skulle han angiveligt have truet to andre personer, som var tilstede, med ordene: »Jeg skyder dig med en AK-47«, og »jeg slår jer ihjel«, hvilket var egnet til at »fremkalde alvorlig frygt for deres liv, helbred eller velfærd«, som det hedder i anklageskriftet.