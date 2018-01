30 år og ugift - to olietønder ikke nok

Det fremgår med al tydelighed af forhaven til huset Kirkevej 20 i Vemmelev, at husets mandlige beboer ikke er gift. Tidligere tiders to olietønder oven på hinanden som markering af en peberkværn til en mand, der er ugift som 30-årig, er ikke længere nok.

-Jeg har kontaktet nogle skrothandlere, men de skal have penge for at komme og hente det, så det ender nok med, at jeg får noget hjælp fra dem, der har stået for denne noget markante udsmykning, siger Andreas Skou Callesen. Han regner med, at der er ryddet op i løbet af få dage.